5 equipos a los que podría ir Mastantuono si deja el Real Madrid

La situación de Franco Mastantuono en el Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre. El talentoso mediocampista argentino, considerado uno de los proyectos más prometedores del fútbol sudamericano, no ha logrado tener la continuidad esperada en el primer equipo. Ante este escenario, el club podría analizar una cesión durante la próxima temporada para que el futbolista sume minutos y mantenga su crecimiento competitivo.

La idea también está vinculada con la proyección internacional del jugador, que aspira a llegar en plenitud al Copa Mundial de la FIFA 2026. Por eso, distintos clubes europeos y sudamericanos aparecen como posibles destinos en caso de que el Madrid decida darle salida temporal.

1. River Plate (Argentina)

FC Internazionale Milano v CA River Plate: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Una de las alternativas más lógicas sería el regreso a River Plate, el club que lo formó y donde dio sus primeros pasos como profesional. En Núñez encontraría un contexto conocido, con confianza del entorno y un rol protagónico inmediato. Además, el club argentino suele potenciar a sus juveniles en competencias internacionales como la Copa Libertadores, lo que le permitiría mantener un nivel competitivo alto y ganar experiencia en partidos decisivos.

2. Olympique de Marsella (Francia)

Real Madrid C.f. V Olympique De Marseille - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md1 | Europa Press Sports/GettyImages

El club francés ya mostró interés anteriormente y suele apostar por futbolistas jóvenes con talento ofensivo. La liga francesa podría ofrecerle un contexto competitivo pero ideal para seguir creciendo.

3. Manchester United (Inglaterra)

Newcastle United v Manchester United - Premier League | Alex Dodd - CameraSport/GettyImages

El histórico club inglés también lo tuvo en el radar en el pasado. La Premier League representa un desafío mayor, pero también una enorme exposición para un jugador que busca consolidarse en Europa.

4. Borussia Dortmund (Alemania)

Borussia Dortmund - Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

El equipo alemán es reconocido por potenciar promesas del fútbol mundial. Su política de desarrollo de jóvenes lo convierte en un destino atractivo para futbolistas que necesitan minutos y confianza.

5. Real Sociedad (España)

Real Sociedad v Athletic Club - Copa Del Rey | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El conjunto vasco suele apostar por futbolistas técnicos y de buen manejo de balón. Su estilo de juego podría favorecer la adaptación del mediocampista argentino y permitirle crecer dentro de La Liga.

Con el mercado de pases siempre abierto a movimientos inesperados, el futuro de Mastantuono dependerá de la planificación deportiva del Real Madrid. Si finalmente se concreta una cesión, el objetivo será claro: encontrar un club donde pueda jugar con regularidad y seguir desarrollando el potencial que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol argentino.

