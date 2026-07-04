5 equipos a los que podría ir Vozinha tras su histórico Mundial 2026

Sin dudas uno de los grandes nombres, por rendimiento, del Mundial 2026 fue el de Vozinha: el arquero de 40 años de Cabo Verde fue una pesadilla para los rivales, con atajadas impresionantes y con varias vallas invictas. España, Uruguay y Argentina lo sufrieron, aunque fueron estos últimos, los vigentes campeones del mundo, los que le pusieron fin a la historia del archipiélago africano en la Copa del Mundo.

A continuación, cinco clubes donde podría ir Vozinha tras el Mundial.

1. Cruz Azul

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien parece difícil de concretarse, el rumor más fuerte del mercado de fichajes personal de Vozinha estuvo en torno a la Máquina Cementera. El club mexicano aparecía como uno de los principales destinos posibles, aunque confían en Kevin Mier para seguir salvaguardando la portería azul. El tiempo dirá si hay lugar para el histórico caboverdiano.

2. Ceará

Palmeiras v Ceara - Brasileirao 2025 | Ricardo Moreira/GettyImages

El club de la Serie B de Brasil sería uno de los interesados en sumarlo a sus filas, buscando ganar seguridad en la última línea y un fuerte golpe de efecto en cuanto al marketing.



Actualmente están más cerca del descenso a la Serie C que de la vuelta al Brasileirão, pero un par de triunfos pueden representar una crecida en la tabla de posiciones para soñar.

3. Olimpia

FBL-SUDAMERICANA-OLIMPIA-AUDAX | DANIEL DUARTE/GettyImages

El Decano ya firmó a Tim Payne y Vozinha podría ser una opción si quieren confeccionar un equipo de figuras del Mundial 2026, aunque no hay ningún tipo de ofrecimiento aún.



Vienen de ganar el Apertura del fútbol de Paraguay y están en octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde esperan por el ganador del cruce entre el DIM de Colombia y Vasco da Gama de Brasil.

4. Deportivo Riestra

FBL-SUDAMERICANA-PALESTINO-RIESTRA | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Se trata de uno de los clubes más polémicos del fútbol argentino, que va detrás de todo lo que sea viral: en 2024 fue noticia por hacer debutar a un streamer en un partido oficial de liga, algo que no cayó nada bien en la comunidad de los campeones del mundo. Tienen una DJ en la cancha pasando música electrónica y usan ropa Adidas comprada, sin tener un contrato de sponsoreo...



Semanas atrás fueron a por Tim Payne, y el periodista argentino Daniel Avellaneda confirmó que Vozinha fue ofrecido. Habrían rechazado el ofrecimiento, pero todo puede cambiar tras la tremenda actuación del portero contra la Albiceleste.

5. MLS

Lionel Messi Receives 2025 MLS Season MVP Award | Megan Briggs/GettyImages

Llegar a la liga norteamericana sería un sueño para el caboverdiano, ya que conseguiría un contrato histórico para coronar su carrera. A nivel marketing sería una excelente movida, además de que viene de romperla en tierras estadounidenses y se volvió una cara conocida para los locales.