5 equipos de la Liga MX a los que podría llegar Martín Anselmi

Desde que el técnico argentino Martín Anselmi dejó botado al Cruz Azul, tal parece que nada le está saliendo bien en su carrera. Debemos recordar que el sudamericano se había ganado el cariño de la afición cementera tras haber llegado a la gran final del Clausura 2024, aunque no pudo darles el título de la Liga MX al haber perdido contra el América.



De un momento a otro, el nacido en Buenos Aires fue tentado por el Porto de Portugal y a pesar de tener contrato vigente con La Máquina, negoció a espaldas para poderse ir a la Primeira Liga a inicios del 2025. Ahí vino su primer fracaso, ya que a pesar de firmar un contrato hasta junio del 2027, apenas duró seis meses en el cargo tras su eliminación en el Mundial de Clubes. Tras seis meses sin trabajo, el Botafogo de Brasil le ofreció la dirección técnica para el arranque este 2026, mas este domingo 22 de marzo fue cesado por sus resultados negativos que no iban acorde a lo acostumbrado para el equipo brasileño.



Y como en el fútbol mexicano la memoria es corta, sabiendo que no le importó hacer menos a un club azteca por marcharse a otro lado, no sería raro que volviera, sobre todo por el buen estilo de juego que mostró, aparte no debemos olvidar que ya había sido vinculado a algunas instituciones en el mercado de fichajes de invierno.



Aquí te dejamos cinco equipos a los cuales podría llegar Martín Anselmi tras sus fallidos trabajos.

1. América

André Jardine y sus pupilos | Hector Vivas/GettyImages

¡Ajá! Aunque parezca broma, el presente del brasileño André Jardine con las Águilas está en banderas rojas porque apenas araña los puestos de Liguilla en el Clausura 2026, mientras la deuda pendiente es la Copa Campeones de la CONCACAF, estando en los cuartos de final donde enfrentarán al Nashville SC de la MLS, que sorpresivamente eliminó al Inter Miami del argentino Lionel Messi. Si aquel que hizo campeón olímpico a Brasil y tricampeón de liga al Ave falla en cualquiera de estas dos instancias, podría ser el final de su exitoso paso por Coapa.



Al ser un conocedor del fútbol mexicano que sabe manejar un vestidor lleno de egos grandes, el papel no le quedaría grande a Anselmi, así que podría ser la apuesta para el segundo semestre.

2. Monterrey

Nico Sánchez y el español Sergio Canales | Jam Media/GettyImages

Si hay un equipo protagonista que está arrastrando la cobija en estos últimos torneos, ese es Rayados, que bajo la dirección deportiva de Antonio ‘Tato’ Noriega no ha podido dar una.



El proyecto con el español Domènec Torrent se fue por la ventana hace unas semanas y ahora el argentino Nico Sánchez trata de salvar el barco este semestre, pero por ahora ya quedó fuera de la Concachampions y tampoco está en puestos de Liguilla.



Anteriormente dijimos que Anselmi ya había sido vinculado con unas instituciones y una de ellas precisamente es La Pandilla. Sinceramente no es algo descabellado, por el mismo discurso de saber dirigir a jugadores de renombre o con personalidades fuertes. Ya veremos si aparece en el banquillo regio el siguiente certamen.

3. Santos Laguna

Aleco Irarragorri y Omar Tapia | Manuel Guadarrama/GettyImages

Los Guerreros atraviesan, quizá, haciendo a un lado la vez que se salvaron del descenso hace más de una década, la etapa más triste de su historia.



De repente el equipo de la Comarca se convirtió en una especie de equipo abandonado por su directiva, sin poder cosechar buenos resultados, sin ambición, sin figuras destacadas, algo que se había hecho costumbre.



Muy temprano en el Clausura 2026, el español Francisco Rodríguez fue echado por su mal desempeño al frente, ya que luego de seis encuentros no logró ganar ni una sola vez.



Debido a esto, Omar Tapia quedó como el interino y se desconoce que planes tenga el presidente deportivo Aleco Irarragorri, pero si quieren iniciar desde cero un nuevo proyecto, podrían hacerle una llamada al ex del Independiente del Valle de Ecuador, pues con su presupuesto si podrían contratarlo para cambiarle la cara al club.

4. Puebla

Albert Espigares | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Difícil de creer, pero posibilidades hay. Esta podría ser la oportunidad de Anselmi para renacer en el fútbol mexicano tras su imagen manchada.

La Franja está necesitada de un proyecto ambicioso y ganador, pues desde la salida del argentino Nicolás Larcamón no ha podido carburar, sin dejar de lado que la directiva siempre vende a sus mejores jugadores, algo que termina pagando caro.



Para este torneo quisieron ver cómo le iba al español Albert Espigares y aunque no lo ha hecho tan mal con los pocos recursos que tiene, el cuadro camotero no tiene reparos a la hora de despedir estrategas o jugadores.



A diferencia de los pasados planteles que tienen para armar un buen equipo, este sí sería un reto para el argentino, tal como fue en su momento para su compatriota Larcamón.

5. San Luis

Guillermo Abascal y sus pupilos | Leopoldo Smith/GettyImages

Otro que podría estar cambiando de timonel en el verano, ya que el español Guillermo Abascal simplemente no ha podido sacarle brillo a los Tuneros, quedándole grande el paquete que dejó su compatriota Domènec Torrent.



Esta es la primera experiencia del ibérico en el fútbol mexicano, pero no está dejando huella, pues el semestre anterior ni siquiera pudo meterse al Play-In al haber quedado en el quinceavo peldaño con apenas 16 puntos. Y para este Clausura 2026, anda en la misma situación, está colocado en el piso 15 con once unidades, con posibilidades de mejorar lo hecho, pero de no lograr el acceso a la Fiesta Grande, será otro rotundo fracaso.



Con la inversión y supervisión del Atlético de Madrid de España, los Colchoneros aztecas sí tienen capital para poder hacer una plantilla sólida que apunte más alto, algo que sí podría convencer al sudamericano.