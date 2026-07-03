5 equipos de la Premier League que serían grandes destinos para Gilberto Mora

El juvenil canterano de Club Tijuana tiene un buen rato siendo la sensación del fútbol mexicano, apenas el verano pasado se proclamaba campeón de la Copa Oro 2025 como titular de la selección mexicana.

Un año más tarde estaría jugando su primer Copa del Mundo 2026, logrando destacar por su atrevimiento y desparpajo.

En su club ha conseguido consolidarse como un titular inamovible y su representante podría recibir muchas ofertas del extranjero por el joven mediocampista.

Se espera que Gil pueda emigrar al fútbol europeo y si es posible en una de las principales ligas del mundo y/o un club grande.

Por lo tanto, si consiguiera llegar a la Premier League nombramos cinco destinos que podrían venirle bien a su carrera y seguir creciendo de manera progresiva su nivel futbolístico.

1. Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion es un club exportador | GLYN KIRK/GettyImages

Brighton se ha convertido en uno de los clubes que mejor identifica y desarrolla jóvenes talentos.



Sobre todo, del extranjero, ahí están los ejemplos de Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister y Valentín Barco, por mencionar algunos, jóvenes sudamericanos que terminaron siendo traspasados a clubes de mayor envergadura o donde podrían explotar mejor su talento.



No tiene miedo de darles minutos desde muy temprano y suele construir un entorno donde los futbolistas pueden equivocarse y aprender sin una presión excesiva. Aprendería un fútbol técnico y crecería sin la presión que tienen los clubes del 'Big Six'.



Gilberto Mora encajaría como mediapunta o interior creativo, en un equipo que prioriza la posesión, la movilidad y el juego entre líneas. Más adelante podría convertirse en el siguiente gran talento exportado por el club.

2. Tottenham

Tottenham libraron el descenso la campaña pasada | BEN STANSALL/GettyImages

Después de que la temporada pasada sufrieron y estuvieron cerca de descender. La institución ha hecho una reestructuración en su plantilla fichando muy buenos jugadores este verano.



Los Spurs se caracterizan por ser un equipo que busca dominar los partidos mediante ataques rápidos, presión alta y mucha movilidad de sus jugadores ofensivos.



Mora podría desempeñarse como mediapunta, interior o incluso partir desde una banda con libertad para moverse.



La competencia sería mayor, pero podría jugar junto a futbolistas de talla mundial y tener mayor exposición internacional.

3. Aston Villa

Aston Villa son los campeones de la Europa League | Neville Williams/GettyImages

Los Villanos han dado un enorme salto de calidad vienen de conquistar la Europa League y clasificarse a puestos europeos con un estilo de juego atractivo.



Es un club suficientemente grande para competir por títulos, pero no tan exigente como clubes del 'Big Six'. Mora podría convertirse en el organizador del ataque con el paso de los años.



Cuentan con un proyecto sólido y podría forjar una carrera a corto o mediano plazo y usar al club como trampolín para un equipo de más exigencia.

4. Sunderland

Sunderland ha recibido apoyo de la afición mexicana | Stu Forster/GettyImages

La conexión de este club con México estalló en redes sociales la temporada pasada, el propio club notó el hype de los aficionados que mostraron su apoyo de manera random.



Es bien sabido que cuando un club europeo ficha a un jugador mexicano la afición mexicana se vuelca en apoyo y más aún cuando se trata de un jugador popular.



Si la directiva de los Black Cats aprovecharan eso, tendrían no solamente un gran aporte deportivo, si no en marketing que siempre le viene bien a cualquier club. Eso serviría de apoyo para llevar de la mano y de a poco a la joya mexicana.

5. Arsenal

Arsenal es el vigente campeón de Inglaterra | Michael Regan/GettyImages

El enfrentamiento de México con Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 podría catapultar la carrera de Mora.



Millones de aficionados estarán atentos al juego y entre ellos, los directivos de clubes ingleses podrían descubrir el talento de Gil.



Por ende, su partido podría ser la diferencia para despertar la atención de un gigante inglés. Solo imaginar que un club como el vigente campeón de la Premier League podría pujar por la ficha de la joya sería asombroso y no es nada descabellado conociendo calidad de 'Morita' ¿Y si sí?

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