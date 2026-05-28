5 fichajes que debe de hacer Cruz Azul para buscar el bicampeonato

El Club de Fútbol Cruz Azul será el campeón defensor del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras conquistar el primer certamen del año y por ende, la directiva celeste deberá fortalecer su plantilla para darle a Joel Huiqui las mejores armas para defender el campeonato.

Mientras tanto, la décima ya descansa en La Noria y en lo que pasan las vacaciones, los dirigentes deben comenzar a tomar decisiones respecto a la configuración de su plantilla para el segundo semestre del año.

Por lo tanto, hacemos mención de cinco elementos que debería fichar la Maquinola para defender su título durante el Apertura 2026.

1. César Montes

César Montes ha estado en la mira del Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

El 'Cachorro' es uno de los centrales mexicanos más completos de la actualidad y es junto a Johan Vásquez la dupla titular inamovible de la selección mexicana.



Su arribo a La Noria reforzaría la zaga y daría experiencia internacional, luego de varios años en Europa en España y Rusia, además, aportaría en solidez en los duelos aéreos.



Cabe recordar que, Cruz Azul ya lo ha buscado antes y sigue siendo prioridad ante posibles bajas o rotaciones en la plantilla.

2. Julián Araujo

Julián Araujo ah destacado en el Celtic | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El lateral derecho ha ganado amplia experiencia en Europa desde su salida de LA Galaxy de la Major League Soccer, ha pasado por España, Inglaterra y actualmente en su etapa en Escocia ha podido revalorizarse ganando confianza.



Es un jugador que va excelente en ataque por la banda, defensivamente sólido y con proyección a futuro.



El Cruz Azul lo tiene en la mira para reforzar el lateral derecho, una zona que necesita más competencia y calidad desde que se dieron las salidas de Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez en los últimos años.

3. Juan Brunetta

Juan Brunetta está en la mira de Cruz Azul | Azael Rodriguez/GettyImages

En las fechas recientes ha habido rumores acerca del interés por el jugador de Tigres UANL, lo que sería un fichaje estelar para Joel Huiqui. Y sería el reemplazo adecuado en caso de una salida de José Paradela o Carlos Rotondi



Es un atacante creativo, goleador desde media distancia y buen asistidor. En el fútbol mexicano ha demostrado su impresionante olfato goleador y gran capacidad para hacerle daño a la defensiva rival a pesar de no ser un centro delantero nominal.

4. João Pedro

João Pedro es el capitán del Atletico San Luis y bicampeón de goleo de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

El jugador del Atlético San Luis y bicampeón de goleo individual del fútbol mexicano cayó de pie en la Liga MX, a pesar de ser parte de un equipo de bajas expectativas el brilla por luz propia gracias a su presencia física y olfato goleador.



El internacional italiano de ascendencia brasileña de 34 años ha sido pretendido por la Máquina Celeste desde el semestre pasado, pero el alto costo que solicitaba el cuadro potosino ha dejado en duda al cuadro celeste tomando en cuenta su veteranía.



Su fichaje representaría mayor contundencia en ataque y más opciones para rotar delanteros. Además de ofrecer complementar a Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández, más aún si el uruguayo sale del club.

5. Nelson Deossa

Nelson Deossa es parte del Real Betis | Fran Santiago/GettyImages

El mediocampista colombiano no la pasó bien en su primer año en España con el Real Betis para el costoso precio que pagaron. O por lo menos en su primer semestre, ya que pudo cerrar de mejor manera su actuación en la temporada.



La Máquina Celeste podría considerar repatriarlo por su buen desempeño en la Liga MX con Pachuca y Monterrey, por lo que podría ser una garantía en el cuadro capitalino.



Ante una posible salida de Erik Lira a Europa, necesitan un volante de contención con recorrido y buena salida de balón. Su perfil encaja perfecto para mantener el equilibrio del mediocampo.