5 fichajes que debería de considerar el Cruz Azul rumbo al mercado de fichajes de invierno

El Club de Fútbol Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, enfrentará un mercado de fichajes de invierno con la necesidad de reforzar posiciones clave como la portería (por la reciente lesión de larga duración de Kevin Mier), el ataque (ante la irregularidad este último semestre de Ángel Sepúlveda), por mencionar algunas. En la siguiente lista diremos algunos de los rumores recientes y el panorama actual del equipo.

A continuación, nombramos cinco fichajes que deberían considerar en La Noria para potenciar al plantel rumbo al Clausura 2026.

1. Carlos Acevedo

Carlos Acevedo está en la órbita de varios clubes | Manuel Guadarrama/GettyImages

Ante la lesión de Kevin Mier (fuera hasta mediados de 2026), aún se desconoce la decisión de la Máquina Celeste, una versión indica que Andrés Gudiño se quedará como el titular y Emmanuel Ochoa como suplente.



Sin embargo, otras revelan que buscarían un portero nuevo por lo menos en cesión por seis meses o un año que fungiría como titular.



Una opción sería Carlos Acevedo que ha recuperado algo de su mejor nivel y ha vuelvo a ser convocado a selección nacional, no obstante, falta esperar la decisión del cuerpo técnico respecto a quien querrán en la portería.

2. Agustín Palavecino

Agustín Palavecino ya fue dirigido por Larcamón | Leopoldo Smith/GettyImages

El mediocampista argentino de 25 años no renovará con Necaxa y muchos equipos de la Liga MX lo tienen en la mira como el América; Larcamón lo conoce bien de su paso anterior y lo ve como enganche creativo para suplir a un Faravelli sobrecargado.



Su llegada a La Noria también lo harían reencontrarse con su compatriota José Paradela que ha cumplido de manera excepcional en su primer certamen.

3. Julián Quiñones

Julián Quiñones | Omar Vega/GettyImages

El colombiano naturalizado mexicano de 30 años valora volver a Liga MX por motivos familiares y podría aterrizar en Cruz Azul, equipo que ya había sondeado sus servicios en el pasado, esto para revivir su mejor versión goleadora.



Quiñones se encuentra actualmente en Arabia Saudita con el club Al Qadisiya.



Aunque, por otra parte, el jugador ha expresado su deseo de mantenerse en Arabia Saudita para buscar un lugar en la selección mexicana de cara al Mundial de 2026.

4. João Pedro

João Pedro se adaptó a la Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Llegó al fútbol mexicano este mismo semestre y se convirtió en uno de los líderes de goleo de la Liga MX con ocho goles en el Apertura 2025, este brasileño de 33 años aportaría gol, experiencia europea y mucha competencia interna a sus compañeros.



A pesar de su veteranía, el Atlético de San Luis pediría unos 2 millones de dólares, pero el deseo de jugar en un club grande lo hace viable.

5. Miguel Borja

Miguel Borja termina contrato con River Plate este año | Marcos Brindicci/GettyImages

El colombiano de 32 años queda en libertad en diciembre 2025 del River Plate y se habla de que ya fue contactado por Cruz Azul.



Cuenta con un olfato goleador probado (más de 100 goles en su carrera), sería un '9' ideal para rotar con Fernández y Levy.



Aunque en las últimas horas ha surgido información sobre que, Tigres UANL y Club América también lo tendrían en la mira, por lo que no será nada fácil ganar su fichaje.