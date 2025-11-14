5 fichajes que debería de considerar Monterrey rumbo al mercado de transferencias de invierno

La fase regular del Apertura 2025 ha terminado y en Monterrey las miradas apuntan hacia el futuro. El equipo terminó quinto de la general, con una plantilla poderosa, pero aún con una deuda pendiente: encontrar a ese jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos clave. Con la planeación del Clausura 2026 en marcha, varios nombres comienzan a sonar en la órbita albiazul… y algunos podrían cambiar por completo el rostro de Rayados.

5. Marcel Ruiz

Monterrey v Toluca - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocampista del Toluca sigue siendo uno de los futbolistas más completos del fútbol mexicano. Su visión de campo, precisión en los pases y capacidad para conectar líneas lo convierten en el tipo de jugador que Monterrey necesita desde hace tiempo. Con Jorge: el “Corcho” Rodríguez mostrando un rendimiento irregular en la recta final del Apertura 2025, Marcel podría ser una alternativa ideal para fortalecer el medio campo y, además, liberar una plaza de extranjero.

4. Borja Mayoral

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El delantero español del Getafe vuelve a sonar con fuerza en el radar de los Rayados. Su inteligencia táctica y olfato goleador lo convierten en una opción atractiva para ocupar el puesto de ‘9’ que el equipo todavía no logra consolidar. Aunque Germán Berterame cumplió con una campaña destacada, el Monterrey sigue extrañando a un atacante que marque diferencia en los momentos decisivos.

3. Oussama Idrissi

Santos Laguna v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El extremo marroquí no ha vuelto a ser aquel jugador que alguna vez deslumbró a todos en el fútbol mexicano. Sin embargo, la calidad no se olvida, y su talento para desbordar y generar peligro por los costados podría encajar perfectamente en el esquema ofensivo de Rayados. El club regiomontano analizaría la posibilidad de aprovechar el cambio de ciclo en los Tuzos para reforzarse con un jugador desequilibrante rumbo al Clausura 2026.

2. Denis Bouanga

Austin FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs | Scott Wachter/GettyImages

El atacante del LAFC ha sido vinculado en más de una ocasión con la Liga MX, y Monterrey figura nuevamente entre los interesados. Su potencia, regate y olfato goleador serían un salto de calidad inmediato para la ofensiva albiazul. El club angelino pide cerca de 15 millones de dólares por su carta, cifra que Rayados podría cubrir, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, con elementos de gran jerarquía.

1. Pedro Abreu

Brazil v Tunisia - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero brasileño del Flamengo estuvo cerca de llegar a Monterrey hace algunos años, pero una lesión frustró la negociación. Hoy su valor y jerarquía lo colocan como un fichaje de élite, casi imposible para la mayoría de los clubes mexicanos. Sin embargo, Rayados ha demostrado en los últimos mercados que, cuando se trata de romper el molde, no hay imposibles. Pedro sería el sueño ideal para liderar la ofensiva en la próxima campaña.

