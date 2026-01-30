5 fichajes que soñamos para el último día del mercado de invierno

El próximo lunes se cerrará el mercado de fichajes de Europa y hay muchos jugadores que son muy tentadores para sumar a los equipos que buscan darle jerarquía o ampliar su plantilla. Los clubes aún se siguen moviendo para encarar el segundo tramo de la temporada en las mejores garantías.

En esta nota analizaremos 5 posibles nombres para un fichaje estelar.

1. Serge Gnabry

Seis meses. Este es el tiempo que le resta de contrato al internacional germano Serge Gnabry en las filas del Bayern Múnich. Aunque el plan del futbolista de 30 años es renovar su contrato y todos los caminos conducen a esta situación, un grande de Inglaterra ha emergido en escena para probar suerte: el Tottenham.

2. Bruno Fernandes

El portugués es la gran figura del Manchester United y más allá que los Diablos Rojos han empezado a conseguir resultados y rendimientos de la mano de Michael Carrick, es un jugador muy posible para atraer a un nuevo proyecto deportivo, incluso se habría ofrecido al Real Madrid y desde el club dijeron no.

3. Robert Lewandowski

La mujer de Robert Lewandowski ha dejado entrever que el futbolista se despedirá del FC Barcelona al término de la temporada. Eso sí, por ahora, el jugador no ha decidido en qué equipo dará continuidad a su carrera pero de existir una posibilidad concreta, podría salir ahora.

4. Ruben Neves

Rubén Neves ha ofrecido sus servicios al Real Madrid, quería incorporarse este mes, pero el club también le dijo que no ya que no les interesa fichar a nadie en enero, pero el mediocentro portugués está disponible por una ficha asequible de 15/20 millones de euros.

5. Christopher Nkunku

En busca de nuevas piezas con las que poder apuntalar su plantilla de cara a la segunda mitad de temporada, el Atlético de Madrid suma un nuevo efectivo a su lista de futuribles. En este caso, se trata del atacante francés que no vive una temporada sencilla en Italia.

