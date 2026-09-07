5 futbolistas a los que Cruz Azul debería de contemplar fichar antes de que cierre el mercado del Apertura 2026

El mercado se verano dentro de la Liga MX aún se mantiene abierto. Siendo el caso, uno de los equipos que debería pensar en reforzarse es Cruz Azul. Hasta el día de hoy, los de La Noria no ha firmado más que a Alan Mozo, algo que no se esperaba de un club en calidad de campeón.

A continuación, presentamos cinco jugadores que debería fichar Cruz Azul sobre el cierre del mercado.

1. César Montes

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La zaga está dejando muchas dudas pese a que hay buenos nombres en el equipo. Siendo así, los de La Noria podría realizar un intento final por el seleccionado nacional, quien podría aportar orden y jerarquía de manera inmediata a los dirigidos por Joel Huiqui.

2. Ralph Orquín

SOCCER: AUG 06 Leagues Cup Club America vs Portland Timbers | Icon Sportswire/GettyImages

Luego de terminar su relación con el América, el mexicano de 23 años no ha podido encontrar sitio en Europa como se esperaba. Para Cruz Azul, su fichaje sería una apuesta de peso, pues se trata de un lateral y carrilero capaz de jugar por ambas bandas de manera indistinta, esto, podría regresar a Rotondi a su posición de origen en el extremo.

3. Mauro Icardi

Kasimpasa v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

De los dos delanteros centro que hay en plantel celeste, ninguno está a la altura del reto. Es evidente que a Cruz Azul le falta un '9' de peso y ese bien podría ser el argentino. Está en la agencia libre y tiene desde hace tiempo la espina de medirse en México, sin embargo, tendría que aceptar una rebaja dramática de sueldo para ello.

4. Wilfried Zaha

Charlotte FC v New England Revolution | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

El marfileño está en un estado de veterano, pero sigue siendo un jugador de alto nivel. Puede jugar todas las posiciones del ataque y rendir. Las dudas alrededor de él pueden girar en cuanto al tema disciplinario, pues para nadie es un secreto que el ex Manchester United tiende a ser un hombre difícil de gestionar.

5. Krépin Diatta

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

El senegalés está dentro de la agencia libre luego de salir del Mónaco en el verano. Con 27 años podría llegar a La Noria para ser un distinto dentro del club. Parece que Cruz Azul carece de hombre con potencial en el mano a mano, una virtud que tiene de sobre el africano.