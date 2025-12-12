5 futbolistas de Chivas que deberían de salir este mercado invernal

Después de una eliminación temprana en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Club Deportivo Guadalajara necesita una renovación profunda para el Torneo Clausura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Basado en el rendimiento reciente, elementos con irregularidad y falta de impacto, hacemos mención de cinco jugadores que deberían buscar salida para aligerar la nómina, liberar cupos a canteranos y generar ingresos.

Recordando que Javier 'Chicharito' Hernández ya ha sido una baja oficial tras una deprimente segunda etapa en la institución con solo tres goles en casi dos años.

1. Alan Mozo

Alan Mozo ha bajado su rendimiento | Jacob Kupferman - Leagues Cup/GettyImages

Con la llegada de Milito al banquillo el exjugador de Pumas UNAM se ha convertido en un lateral derecho irregular con errores defensivos constantes y bajo aporte ofensivo en los últimos semestres.



Con contrato hasta 2027, Chivas busca colocarlo en otro equipo de Liga MX para bajar costos y dar chance a laterales como Bryan González.



Su salida facilitaría una defensa más sólida y brindaría oportunidad a nuevas generaciones recordando que Mozo se quedó cerca de acudir al Mundial 2022 y en este proceso mundialista rumbo a 2026 quedó prácticamente descartado.

2. Luis Olivas

Luis Olivas | Jam Media/GettyImages

Después de haber estado cedido un año en Mazatlán FC en donde tuvo mucha actividad y era titular, volvió al equipo para no tener ni un minuto de participación en el último año y medio.



El jugador necesita de un club que le brinde la oportunidad y al no ser requerido en la institución debieron haberlo cedido o vendido a bajo costo a un club que fuera de utilidad.



Si bien es cierto que el jugador no tiene cupo en la plantilla actual, tiene las condiciones para sobresalir en otro club y sería mejor que tenerlo jugando con la Sub-21. Dejarlo progresar y sacarle algo de beneficio económico.

3. Gilberto Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda | Jacob Kupferman - Leagues Cup/GettyImages

El canterano pasó de ser titular a ser un defensor central suplente que ha perdido confianza tras errores clave. Aunque tiene valor de reventa (posible moneda de cambio), no convence como titular ante opciones como Miguel Tapias o Diego Campillo. Una oferta de Cruz Azul u otro club ayudaría a inyectar fondos para refuerzos en la zaga.



El canterano apuntaba a algo grande, pero en años recientes ha caído su nivel de juego. A nivel selección llegó a ser considerado por Gerardo 'Tata' Martino, pero en el proceso actual no ha sido requerido.

4. Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez no ha llegado a su punto más alto | Adam Hunger - Leagues Cup/GettyImages

El mediocampista fue de calidad europea (ex-PSV), pero lesiones y falta de ritmo lo han marginado del once titular.



Su sueldo alto (contrato hasta verano 2027) pesa en la nómina, y su salida a la MLS o un intercambio nacional sería beneficiosa para recuperar valor de mercado (alrededor de 3.5 MDD) y refrescar el medio.



Este mercado es una oportunidad para recuperar algo de la inversión que hicieron cuando lo repatriaron procedente del PSV Eindhoven de la Eredivisie.

5. Alan Pulido

Alan Pulido no ha rendido lo esperado tras su regreso | Jam Media/GettyImages

El fichaje estrella que no ha explotado tras su regreso tras haber estado en el Sporting Kansas City de la MLS, pocos goles y bajo protagonismo pese a su experiencia. Con la llegada de Milito sus apariciones disminuyeron y se ha notado la falta de confianza en los últimos meses.



Con la inminente llegada de Ángel Sepúlveda como relevo natural, Pulido (33 años) es candidato ideal para volver a la MLS o un club menor, ayudando a reducir la carga salarial y priorizar delanteros más dinámicos.

