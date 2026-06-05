5 futbolistas del América que no tendrán cupo con la llegada de Guillermo Almada

A falta de que el Club América lo haga oficial, la llegada de Guillermo Almada a la dirección técnica del conjunto azulcrema es prácticamente un hecho. Quien saliera campeón de Liga MX y de la CONCACAF Champions Cup con los Tuzos del Pachuca, llegando incluso a la final de la copa intercontinental, será el nuevo entrenador del club más ganador en la historia del fútbol mexicano.

Sin embargo, su inminente llegada, aunque ilusiona mucho a la mayoría de los aficionados, también traería consigo desilusión para varios jugadores, que no tendrían cabida en el esquema táctico de su nuevo director técnico.

A través de este artículo, compartimos contigo cinco futbolistas que saldrían del América tras la inminente llegada de Guillermo Almada.

5. La 'Pantera' Zúñiga

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Ante la inminente llegada del estratega uruguayo Guillermo Almada, los días de Raúl: la 'Pantera' Zúñiga en el conjunto azulcrema estarían a punto de acabar. Las condiciones físicas y técnicas del atacante no coinciden con los requerimientos tácticos que precisa el ex entrenador de los Tuzos del Pachuca, quien requiere mayor presencia en el área, y, sobre todo, un alto índice de efectividad.

4. Néstor Araujo

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Desde hace ya varios torneos, la continuidad de Néstor Araujo con la escuadra capitalina estaba en tela de duda. Sin embargo, por diversas circunstancias el defensor centrar se terminó por quedar en la institución. Ahora, bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, su salida podría concretarse en las próximas semanas, siendo Santos Laguna uno de sus posibles destinos.

3. Kevin Álvarez

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Entre lesiones y bajas de juego, Kevin Álvarez habría sellado su salida de Coapa desde hace ya varios torneos. Los aficionados le han perdido por completo la fe, y, una vez en la cancha, tampoco ha logrado hacer lo suficiente como para que cambien de parecer. Guillermo Almada seguro querrá a un lateral con mayor proyección al ataque. Un elemento más constante, sobre todo.

2. Jonathan Dos Santos

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La juventud es fundamental en el sistema de Guillermo Almada. Y este principio aplica, sobre todo, para los elementos que integran el medio campo de sus equipos. Incluso, no sería nada raro que Guillermo, en lugar de solicitarle a su directiva un nuevo refuerzo para dicha posición, decida echarle un vistazo a la cantera y le dé la oportunidad a un joven con mayor proyección de cara a largo plazo.

1. Henry Martín

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Y cerramos la lista con un histórico del conjunto capitalino, un elemento de calidad comprobada y decenas de alegrías consumadas con la camiseta de las Águilas. Sin embargo, el tiempo no perdona, y ahora Henry Martín es un futbolista veterano para los planes de Guillermo Almada. A diferencia del medio campo, el centro delantero difícilmente saldrá de las fuerzas básicas, por lo que Guillermo le estaría solicitando a su nueva directiva que activen el suficiente presupuesto como para fichar a un atacante consagrado.

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