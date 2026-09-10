5 futbolistas que Chivas debería de fichar antes del cierre de mercado del Apertura 2026

Se termina el tiempo para poder fichar en la Liga MX, ya que el mercado de fichajes nacional cierra este mismo miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas, mientras la opción de traer refuerzos desde ligas foráneas acaba este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas.



El Guadalajara fue de los primeros que fichó en el mercado de verano porque poco después de acabar el Clausura 2026 ya había conseguido a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo, sin que hubiera más refuerzos, aun cuando la afición pedía mucho más.



A diferencia del Rebaño Sagrado, equipos como América, Tigres, Rayados y Atlas todavía están buscando nuevas incorporaciones, así que el conjunto rojiblanco no debería quedarse atrás e ir por algunos fichajes más antes del cierre definitivo.

1. Heriberto Jurado

Heriberto Jurado | VIRGINIE LEFOUR/GettyImages

El técnico argentino Gabriel Milito no utiliza extremos en su sistema, pero ha sabido encontrarle acomodo a Roberto Alvarado y Hugo Camberos, así que podría ir por otro talento joven que no ha acabado de carburar en el Viejo Continente.



El extremo izquierdo de 21 años milita en el Cercle Brugge de Bélgica, pero no se ha consolidado por lo que sonó para reforzar a Pumas o Cruz Azul.



El ex del Necaxa encajaría a la perfección en el grupo rojiblanco y el cuerpo técnico podría ayudarlo a sacar su máximo potencial.

2. Iván Tona

Iván Tona | Omar Vega/GettyImages

La contención de Chivas está cubierta con Rubén González y Omar Govea, sin embargo, se necesitan piernas más frescas y con proyección. Ahí entraría el elemento de Xolos de Tijuana.



En la semana se ha dado casi por hecho que el América lo tiene cerrado, a pesar de la importancia que tiene el futbolista en el planteamiento del uruguayo Sebastián Abreu.



Si los Canes Aztecas están decididos a desprenderse del jugador, Guadalajara debería meterse en la negociación y poner mucho más efectivo para al mismo tiempo, frustrar el objetivo de su máximo rival.

3. Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Una de las joyas mexicanas de la actualidad. En el último año, el futbolista de Bravos de Juárez ha brillado con creces y ha llamado la atención de diferentes escuadras.



América y Cruz Azul pusieron su mirada en el contención, hasta Chivas, pero la directiva se negó a dejarlo ir.



Con sólo dos fichajes en el semestre, es obvio que hay presupuesto dentro del Rebaño, así que debería poner las cifras requeridas para poderse hacer con un seleccionado nacional que promete bastante.

4. José Pachuca

José Pachuca | Manuel Velasquez/GettyImages

El defensa central de 21 años milita en el Puebla, club acostumbrado a dejar ir a sus mejores jugadores con tal de hacer caja.



En la parte baja, Guadalajara dejó ir a Gilberto Sepúlveda, además tiene lesionado a Miguel Tapias, el cual no entraba en planes.



El guerrerense, que puede jugar por izquierda o derecha, sería una buena incorporación para tener de recambio en la zaga central, generando gran competencia interna con Luis Rey y el resto, pues cuenta ya con gran experiencia en el máximo circuito tras haber debutado en agosto del 2024.

5. Elías Montiel

Elías Montiel | Leopoldo Smith/GettyImages

Sorpresivamente se ha dado a conocer que el Atlas estaría a nada de cerrar el fichaje de centrocampista del Pachuca, el cual sonaba con fuerza para dar el salto a Europa, rechazando diferentes ofertas del mercado nacional para poder cumplir su anhelo.



Sin embargo, ahora resulta que la famosa joya estaría a nada de ponerse la indumentaria rojinegra pese a estar en el radar del América, Chivas, Cruz Azul, Rayados y otros más.



Tras ver esto, el Rebaño debería meterse en las negociaciones lanzando una oferta aún más atractiva para impedir su traspaso a La Madriguera y reforzar al joven grupo del redil.

6. Extra: Jorge Díaz Price

Jorge Díaz Price | Agustin Cuevas/GettyImages

Uno de los grandes aciertos del Toluca fue darle una oportunidad al centrocampista que brilló con el Cancún FC de la Liga de Expansión.



Lo peculiar con el cancunense es que además de desarrollarse como mediocampista ofensivo, también puede aparecer como extremo por derecha y centro delantero.



Con la salida de Armando González, el papel de ’9’ quedó entre Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, así que deberían ir por el elemento choricero, que ha mostrado tremendas condiciones cuando recibe el papel de titular.