5 futbolistas que deben salir de Rayados de Monterrey en este mercado de fichajes invernal

Rayados de Monterrey cerró el torneo con un golpe que retumba en toda la institución, al quedar fuera en semifinales y extender a seis años su sequía sin títulos de Liga MX. Para una plantilla diseñada para competir siempre por el campeonato, el resultado no solo fue doloroso; fue un fracaso estrepitoso que obliga a revisar pieza por pieza el proyecto deportivo.

Esa eliminación abrió la puerta a una reflexión inevitable: hay futbolistas cuyo ciclo en el club terminó. No por falta de talento, sino porque el rendimiento, la adaptación o la continuidad ya no están a la altura de lo que exige una institución con aspiraciones constantes de título. De ahí surge esta lista de cinco jugadores que deberían salir en el próximo mercado invernal.

5. Stefan Medina

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El colombiano cerró un ciclo que, en términos históricos, fue enorme: es el extranjero con más partidos en la institución y ganó prácticamente todo lo que un jugador puede ganar en Rayados. Su liderazgo, su capacidad para jugar en varias posiciones y su constancia lo hicieron un referente absoluto dentro y fuera de la cancha. Eso no cambia. Su legado está intacto.

Pero dentro del plantel ya no transmite la misma solidez. Sus compañeros lo sienten, la tribuna también, y la conversación se ha ido desgastando con el tiempo. Por estima no se queda un futbolista; se queda por rendimiento, y en ese rubro el bajón ha sido evidente. Hoy, su salida parece una decisión lógica.

4. Víctor Guzmán

Monterrey v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con Domenec Torrent, Víctor Guzmán prácticamente desapareció del 11 titular. Sus minutos se redujeron al mínimo y, en medio de la incertidumbre, las especulaciones crecieron cuando el defensa central eliminó de sus redes sociales cualquier rastro que lo vinculara a Rayados. No hubo declaraciones oficiales, pero el mensaje fue claro: algo no cuajó.

Aun así, su carrera no está estancada. Por edad, proyección y experiencia reciente, es un jugador que podría despertar interés en la Liga MX. Un cambio de aires parece natural y, sobre todo, necesario para recuperar continuidad.

3. ‘Corcho’ Rodríguez

Monterrey v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El argentino inició con buen ritmo, mostrando intensidad y lectura táctica. Rayados creyó haber encontrado un mediocampista capaz de sostener partidos complicados. Sin embargo, su nivel se fue diluyendo conforme avanzaron los torneos, especialmente en la liguilla, donde el equipo necesitaba exactamente lo contrario: precisión, calma y regularidad.

Esa inconsistencia terminó pesando. El “Corcho” no logró consolidarse como pieza fija del mediocampo y la diferencia entre sus mejores y peores versiones fue demasiado amplia. Un cierre de ciclo luce razonable para ambas partes.

2. Lucas Ocampos

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ocampos ha dejado chispazos de altísimo nivel, recordándole a todos por qué llegó con tanta expectativa. En su mejor versión aporta espectáculo, desequilibrio y carácter competitivo, tres rasgos que cualquier equipo agradecería. El problema es que esas versiones han sido intermitentes.

Entre lesiones y episodios extra cancha, el argentino ha estado ausente justo cuando Rayados más lo necesitaba. Esa irregularidad ha cansado a la afición y la balanza empieza a inclinarse hacia un adiós. No por talento, sino por disponibilidad.

1. Anthony Martial

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La llegada de Martial generó una expectativa monumental. Su currículum en Europa hacía pensar que sería un fichaje diferencial, pero su impacto fue prácticamente nulo. No registró tiros a puerta y dejó escapar oportunidades claras que pudieron cambiar partidos. Para un delantero de su perfil, ese registro es insostenible.

Aunque su salida inmediata luce complicada por tiempos y contrato, la directiva ya sabe que debe escuchar ofertas. Rayados necesita liberar la plaza y recomponer la apuesta en el ataque. Martial podría tener otra oportunidad en México… pero quizá no en Monterrey.