5 futbolistas que deberían de fichar con los Tigres UANL en este mercado invernal

El Club Tigres UANL tras el subcampeonato en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de haber caído frente al Deportivo Toluca FC y con una limpia importante en puerta (bajas confirmadas como Sebastián Córdova, Eugenio Pizzuto, Osvaldo Rodríguez, y posibles salidas de Uriel Antuna, Nicolás Ibáñez, Marcelo Flores, entre otras).

El equipo necesita refrescar el ataque (extremos y delanteros) y el mediocampo, para añadir profundidad, velocidad y gol al proyecto de Guido Pizarro.

A continuación, hacemos mención de cinco futbolistas que podrían unirse a las filas del conjunto de San Nicolás de los Garza.

1. Guido Rodríguez - Mediocampista defensivo

Guido Rodríguez ha sonado para volver a México | West Ham United FC/GettyImages

El mediocampista de 31 años campeón del mundo con Argentina en 2022, con paso exitoso por Real Betis y América (donde fue campeón).



En West Ham tiene minutos limitados esta temporada. Tigres UANL lo ha perseguido desde hace años y ahora hay conversaciones iniciadas para el Clausura 2026: entra en su último año de contrato y no renovaría en Europa.



Sería el ancla ideal para equilibrar el medio, con salida limpia y liderazgo. Reportes indican que West Ham pediría alrededor de 6-7 millones de dólares, pero es viable por su situación.

2. Erik Lira - Mediocampista mixto

Erik Lira con la Máquina | Agustin Cuevas/GettyImages

El polivalente mediocampista mixto de 26 años (recuperación, distribución), clave en Cruz Azul y con llamado constante a selección mexicana (proyección al Mundial 2026).



Tigres lo ha sondeado en mercados pasados (incluso rechazó ofertas por respeto a Cruz Azul), pero recientemente renovó contrato con la Máquina (hasta 2028 o más, con cláusula especial para Monterrey/Tigres).



Poco viable ahora, aunque su equilibrio encajaría perfecto en el medio felino sin ocupar plaza extranjera.

3. César 'Chino' Huerta - Extremo izquierdo

Las lesiones han afectado el desempeño de César Huerta en Bélgica | Isosport/MB Media/GettyImages

Habilidoso, rápido y con gran proyección (ex Pumas, donde brilló). Actualmente en el Anderlecht de Bélgica (contrato hasta 2029), pero lesionado (operado de pelvis, regreso en febrero 2026).



Fue captado en Monterrey esta semana (aeropuerto), desatando rumores de posible regreso a Liga MX con Rayados o Tigres para minutos pre-Mundial 2026. No hay negociaciones confirmadas; parece más vacaciones/rehabilitación, pero Tigres UANL siempre ha sondeado mexicanos jóvenes.

4. Denis Bouanga - Extremo izquierdo

Denis Bouanga ha sido pretendido por varios clubes en México | Icon Sportswire/GettyImages

Uno de los mejores atacantes de la MLS: rápido, goleador (más de 60 goles con LAFC) y desequilibrante. Tigres lo ha sondeado repetidamente desde 2023 (incluso contactaron a LAFC, que pidió 20 millones de dólares en su momento).



Rumores del pasado, pero persistentes, impulsados por Gignac (amigo francés). Con las salidas en bandas, encajaría perfecto para verticalidad, aunque su contrato en MLS complica (no hay novedades frescas para 2026; antes sonó más con América o Cruz Azul).

5. Miguel Borja - Delantero centro

Miguel Borja está en el radar de varios clubes de Liga MX | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

El colombiano goleador de 32 años probado en Sudamérica (campeón con Junior, Palmeiras y River). Queda libre al 31 de diciembre 2025 tras no renovar con River (no entró en planes de Gallardo).



Fue ofrecido formalmente a Tigres a mediados de año y hubo interés fuerte (competencia con América, Cruz Azul y Pumas), pero recientes reportes indican que Tigres lo descartó por temas disciplinarios o prioridades. Algunos medios lo vinculan ya con Cruz Azul. Sería un '9' matón para rotar con Gignac, pero parece enfriarse.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX