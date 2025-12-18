5 futbolistas que deberían fichar con Rayados de Monterrey en este mercado de fichajes - rankeaados

Rayados de Monterrey cerró el Apertura 2025 con una eliminación dolorosa en semifinales, superado por un Toluca que no solo avanzó, sino que terminó confirmándose como bicampeón. En Monterrey, el fracaso caló hondo, no tanto por el rival, sino por la sensación de que el plantel quedó corto en momentos clave.

El mercado de fichajes previo al arranque del torneo de Clausura 2026 aparece como la vía inmediata para recomponer el proyecto, elevar la competencia interna y recuperar protagonismo. Estos nombres comienzan a sonar como posibles refuerzos para cambiar el rumbo.

5. Luca Orellano

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Joe Robbins/ISI Photos/GettyImages

Luca Orellano, extremo argentino de 25 años, se ha convertido en un nombre atractivo en el mercado. Actualmente milita en el FC Cincinnati de la MLS, donde su desequilibrio y velocidad han llamado la atención fuera de Estados Unidos, especialmente desde la Sultana del Norte, que sigue de cerca su situación contractual.



De acuerdo con The Athletic, ya se envió una oferta formal por 3.5 millones de dólares, misma que fue rechazada por el club estadounidense. Aun así, el interés se mantiene firme y no se descarta un nuevo intento en las próximas semanas para reforzar el ataque de inmediato.

4. Luiz Araújo

Flamengo v Fluminense - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Luiz Araújo, delantero del Flamengo, firmó un año para el recuerdo al convertirse en pieza clave de un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel. El atacante fue protagonista en la conquista de la Copa Libertadores tras imponerse al Palmeiras, confirmando su peso en partidos de alta exigencia.



Además, Araújo alcanzó la final de la Copa Intercontinental ante el PSG, redondeando una temporada sobresaliente. En números, cerró el año con 13 goles y 9 asistencias, estadísticas que reflejan su influencia constante en el frente ofensivo y su capacidad para marcar diferencia.

3. 'Chino' Huerta

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

En los últimos días, diversas fuentes en Monterrey aseguraron haber visto al exjugador de los Pumas en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, lo que de inmediato encendió las especulaciones. Aunque los primeros rumores lo vincularon con Tigres, su presencia en la ciudad abrió más de una lectura sobre su posible futuro.



No sería descabellado pensar que su destino esté ligado a la Pandilla, club que ya lo buscó en el pasado. Entonces, Huerta priorizó su sueño europeo, pero hoy, con pocos minutos y el Mundial cada vez más cerca, luce como una opción atractiva para el proyecto de Domenec Torrent.

2. Edwuin Cetré

Estudiantes V Gimansia - Torneo Betano 2025 | NurPhoto/GettyImages

Edwuin Cetré se ha sumado a la lista de posibles refuerzos que analiza Rayados de Monterrey de cara al torneo Clausura 2026. El extremo por izquierda destaca por combinar potencia física con una técnica individual pulida, cualidades que lo han convertido en un futbolista constante y difícil de marcar en su sector.



Referente en el fútbol argentino, Cetré comienza a perfilarse como un nombre viable para dar el salto fuera de Sudamérica. México aparece en el radar, con Nuevo León como posible destino, ya sea para Rayados… o incluso para Tigres.

1. Miguel Merentiel

Boca Juniors v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con lo señalado por el Diario Olé, Rayados aparece como uno de los clubes interesados en el fichaje de Miguel Merentiel, actual delantero de Boca Juniors. El conjunto regiomontano no estaría solo en la puja, ya que el América también sigue de cerca la situación del atacante uruguayo.



La posible salida de Merentiel ha comenzado a generar ruido en el mercado, especialmente por su perfil competitivo y su experiencia en instancias decisivas. En ese contexto, Rayados analiza opciones para fortalecer su ataque, atento a cualquier movimiento que pueda abrir la puerta a una negociación.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX