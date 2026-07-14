5 futbolistas que ya cumplieron su ciclo con la selección de Francia tras la eliminación ante España

Francia cayó 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps llegó como gran favorito para llevarse el trofeo, pero se vio ampliamente superado por su rival y con ello, tendrán que comenzar de nuevo.

La salida de Deschamps, una posible llegada de Zinedine Zidane, aquí están cinco futbolistas que ya no deberían entrar en planes rumbo al 2030.

1. Lucas Digne

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

El recién llegado al PSG tuvo uno de los peores partidos en el torneo. No solo fue el penal donde perdió de vista a Lamine Yamal y lo pateó, sino que por toda la banda izquierda tanto Pedro Porro como Lamine hicieron lo que quisieron. El máximo culpable del fracaso galo.

2. Ousmane Dembélé

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Cuando su equipo más lo necesitaba, el plurifuncional Balón de Oro desapareció. Para muestra, un botón como el terrible centro al minuto 85' donde se quedó corto con todos sus compañeros en el área.



El trabajo defensivo español y su poca conexión con sus compañeros, lo mete en esta lista.

3. Adrien Rabiot

FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | FRANCK FIFE/GettyImages

Con 31 años de edad, el centrocampista del AC Milan dio buena Copa del Mundo, pero en el momento más importante se hizo amonestar muy rápido en el partido y condicionó los cambios de Deschamps. En una posición donde Francia tiene mucho talento, el ex del Marsella ya no entra.

4. Mike Maignan

FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | MAURO PIMENTEL/GettyImages

En el papel, probablemente al iniciar el Mundial parecía que la portería era el punto más débil de los franceses. El guardameta milanista no tuvo un gran torneo en la Serie A, pero se ganó la titularidad con Deschamps. Sin embargo, gracias a su edad e inconsistencia, el siguiente entrandor galo debería de buscar recambio en esta posición.

5. Theo Hernandez

FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El que alguna vez prometió ser uno de los mejores en su posición, se fue perdiendo con los años y ahora, hasta perdió el puesto con Digne, futbolista del que ya se habló. Francia tiene una gran tarea a futuro que es buscar un lateral izquierdo porque el Mundial demostró que no tienen a alguien a nivel.