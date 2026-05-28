5 futbolistas que ya terminaron su ciclo en Cruz Azul tras salir campeones del Clausura 2026

El Club de Fútbol Cruz Azul se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y rompió la sequía de cinco años desde la consecución de su último título de Primera División en aquella generación del profesor Juan Reynoso en el Guard1anes Clausura 2021.

En esta ocasión bajo las órdenes de Joel Huiqui que tomó las riendas en la Jornada 17 tras el despido de Nicolás Larcamón, el conjunto celeste vencería a Pumas UNAM en la gran final.

Por lo tanto, un ciclo ha concluido y algunos futbolistas ya deberían haber terminado su etapa en el club.

A continuación, en la siguiente lista nombramos a cinco jugadores que podría dejar al club bajo este criterio.

1. Gabriel Fernández

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

El delantero uruguayo ha tenido un rol importante, pero su contrato está en la recta final y las negociaciones de renovación no han cerrado del todo.



Además, algunos reportes lo colocan como un jugador que podría salir en este mercado de verano.



Tras coronarse podría decirse que cumplió y se puede marchar por la puerta grande como campeón, luego de que hace un año su historia hubiese terminado de una manera muy diferente.

2. Andrés Gudiño

Andrés Gudiño | Jam Media/GettyImages

A pesar de que fue parte del plantel campeón, perdió la titularidad ante el regreso de Kevin Mier y busca minutos como titular en otro equipo (rumores fuertes lo vinculan con Tigres UANL). Su salida ya se da por hecha en la mayoría de los reportes.



Perdió la titularidad por la jerarquía del colombiano, pero bien pudo haber terminado el certamen como titular. Su periodo como titular lo acercaron a poder representar a la selección mexicana.

3. Luka Romero

Luka Romero | Agustin Cuevas/GettyImages

Ha tenido pocos minutos y su rendimiento no ha sido irregular. Es uno de los nombres que se mencionan frecuentemente en listas de posibles bajas para renovar el plantel tras el título.



No obstante, su salida dependería del interés de un equipo se jerarquía, de lo contrario dada su juventud podría continuar y mantenerse por un rato más en la institución y así hacerse de una nueva oportunidad de brillar.

4. Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

Aunque fue pieza clave en el campeonato, hay rumores de que podría buscar un nuevo reto o que el club planea una renovación profunda en el mediocampo. Su nombre aparece en varias conversaciones sobre posibles salidas o reestructuración.



Hay que recordar que su arribo al club fue mediante un intercambio con Luis Romo de Monterrey en donde también fue multicampeón habiendo cumplido su ciclo, de la misma manera podría ir en bósqueda de un nuevo destino como profesional.

5. Andrés Montaño

Andrés Montaño | Manuel Velasquez/GettyImages

El dorsal 10 no ha podido hacerse de un lugar desde su llegado al equipo, procedente de Mazatlán se esperaba mucho de él, pero una severa lesión se lo impidió.



Siendo parte de la plantilla campeona y habiendo jugado escasos minutos es buen momento para buscar un nuevo destino en su carrera.

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