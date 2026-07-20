5 jugadores de la selección argentina que cumplieron un ciclo tras la derrota en la final del Mundial 2026

El sueño del bicampeonato de Argentina ha llegado a su fin de la manera más dolorosa posible: perdiendo contra España en la prórroga de la final del Mundial 2026.

Si bien no hay nada confirmado, en toda eliminación hay jugadores que anuncian el punto final a sus carreras con el seleccionado, ya sea por una cuestión etaria o simplemente de ciclo cumplido.



Esta situación podría suceder en Argentina luego de perder la final de la Copa del Mundo.

5 jugadores de Argentina que cumplieron un ciclo tras la final del Mundial 2026

1. Rodrigo de Paul

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

El Motorcito es uno de los que podría marcharse, ya que le aporta a la selección argentina una dinámica que en la próxima Copa del Mundo no podrá darle: ya tendrá 36 años.



Fue uno de los héroes de este histórico ciclo y sin dudas será el ídolo de muchos chicos en Argentina, posicionándose como un futbolista incansable y fundamental en Qatar 2022.



El hecho de estar en una liga menos competitiva sin dudas le pasó factura a la hora de jugar tantos partidos en tan poco tiempo y a un nivel de intensidad único como tienen los choques mundialistas.

2. Nicolás Tagliafico

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Y si de dinámica hablamos, el caso de Nicolás Tagliafico es similar al de Rodrigo de Paul: tendrá 37 años en el próximo Mundial, por lo que se entiende que el final está cerca para él en materia de selección.



Ha rendido de manera excelente y sostenida, siendo uno de los pilares silenciosos del ciclo de Lionel Scaloni. Tuvo una gran carrera lejos de los principales flashes, construyendo idolatría en Independiente, Ajax y Lyon.

3. Nicolás Otamendi

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Ya se despidió de la gente en el último amistoso disputado en suelo argentino pateando un penal, otorgado por Leo Messi para que pueda decir adiós a lo grande.



Si bien está en un buen nivel, volverá al fútbol argentino y es sabido que allí se juega con una marcha menos. Tiene ya 38 años y se espera que se retire del seleccionado en las próximas horas para enfocarse en cumplir el sueño de jugar en River Plate, el club del cual es hincha.

4. Leandro Paredes

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Volvió a Boca Juniors y su actualidad lo sitúa con un nivel correcto. Llegó al Mundial con lo justo y, ya recuperado, volvió a hacerse grande.



La edad le puede jugar en contra de cara a lo que viene, ya que a la próxima Copa América llegará con 34 años y el mediocampo exige una especial intensidad en el fútbol actual.



Al igual que Otamendi, el fútbol argentino le bajará una marcha y le costará cada vez más competir contra los jóvenes que militan en el fútbol europeo.

5. Giovani Lo Celso

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

Se perdió Qatar por una grave lesión y pudo decir presente en Estados Unidos, México y Canadá, cumpliendo así el sueño de regresar a este plantel glorioso para despedirse a lo grande, anotándole un golazo a Jordania en la fase de grupos.



Seguramente Rosario Central y Ángel Di María lo esperen para que cierre su carrera en el club que lo vio nacer, algo que no está confirmado pero que podría suceder pronto.



Por lo pronto, es otro de los históricos que podría decir adiós tras la final por el bronce del próximo sábado.

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