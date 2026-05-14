5 jugadores del Real Madrid que Xabi Alonso podria llevarse al Chelsea

Tras una temporada irregular en la Premier League y una serie de malos resultados que profundizaron la incertidumbre en el Chelsea, la dirigencia ya analiza nombres para iniciar un nuevo proyecto bajo la conducción de Xabi Alonso, quien podría convertirse en el próximo entrenador del club londinense.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

🚨🚨| JUST IN: Chelsea have reportedly received the green light from Xabi Alonso. 👀✅



Talks with his representatives are underway, with the Spaniard interested in taking over at Stamford Bridge this summer.



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El español, que tuvo un breve y convulso paso por el Real Madrid, mantiene una gran consideración dentro del mercado europeo. Y en caso de desembarcar en Inglaterra, no sería raro que intentara rodearse de futbolistas que ya conoce y que podrían buscar una salida del conjunto merengue.

1. Fran García, una opción para el lateral

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga | Anadolu/GettyImages

Uno de los nombres que aparece como alternativa es Fran García. El lateral izquierdo perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y ya estuvo cerca de salir en el último mercado de pases.



La posibilidad de jugar en la Premier League seduce al defensor, que encajaría bien en un esquema con carrileros largos, uno de los sistemas preferidos de Alonso. Aunque el Chelsea cuenta con variantes en ese sector, el futuro de algunos futbolistas todavía no está definido y podría abrirse un espacio para el español.

2. Antonio Rüdiger y el peso de la experiencia

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El defensor alemán termina contrato y todavía no hay avances importantes en torno a su continuidad en el Madrid. Su regreso a Londres sería una posibilidad lógica; conoce el club, la liga y supo ser una pieza determinante en una de las etapas más competitivas del Chelsea recientemente.



Además, los Blues necesitan reforzar una defensa que mostró fragilidad durante gran parte de la temporada y la experiencia del central aparece como un valor importante.

3. Eduardo Camavinga, talento para renovar el mediocampo

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Camavinga sigue despertando interés entre los grandes clubes ingleses. A pesar de una campaña irregular, el francés conserva una enorme proyección y podría buscar más protagonismo lejos del Bernabéu. En el Chelsea lo ven como un mediocampista capaz de afrontar dinámica, recuperación y salida.

4. Arda Güler, una de las grandes promesas europeas

Arda Guler of Real Madrid CF is seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

El turco logró crecer bajo la conducción de Alonso y podría volver a sentirse cómodo trabajando con él. Su versatilidad ofensiva y creatividad serían un complemento ideal para un ataque que depende demasiado de individualidades.

5. Gonzalo García, apuesta joven para el ataque

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero español podría salir del Madrid ante la fuerte competencia ofensiva y la posible reestructuración del plantel. En el Chelsea buscan alternativas tras el flojo rendimiento de varios atacantes y consideran que el joven delantero tiene condiciones para adaptarse rápidamente al fútbol inglés.



Con apenas 22 años, Gonzalo combina movilidad, presión alta y capacidad goleadora, características que Alonso valora especialmente en sus equipos.

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