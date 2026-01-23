5 lecciones para Javier Aguirre tras el apretado triunfo de México sobre Panamá

La noche del jueves 22 de enero, la selección mexicana de fútbol se enfrentó al conjunto de Panamá, en un partido amistoso con vistas en el Mundial 2026. El encuentro fue sumamente trabado. El empate a cero goles parecía un destino inevitable, pero, en los minutos finales, un autogol de los panameños le dio el triunfo al conjunto tricolor, que cortó así con una racha de seis partidos sin poder vencer a equipos clasificados a la próxima justa mundialista.

Esta clase de encuentros tienden a dejar grandes lecciones para los entrenadores, que ya tienen el tiempo encima para decidir a quiénes dejarán en la lista definitiva y quiénes acabarán fuera. A través de este artículo, compartimos contigo cinco lecciones importantes que le dejó a Javier Aguirre el apretado triunfo de México sobre Panamá.

5. Richard Ledezma merece seguir siendo convocado

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El mejor en la cancha esta noche fue el carrilero por derecha de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Richard Ledezma. Generó jugadas de verdadero peligro en el ataque, pero Germán Berterame no logró convertirlas en gol.

4. La dupla por derecha entre Ledezma y Alvarado puede generar mucho peligro

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La buena química que mantienen en Chivas fue llevada esta noche al partido entre México y Panamá, resolviéndole a Javier Aguirre las dudas que tenía respecto a quién alinear por la banda de la derecha.

3. Germán Berterame y sus problemas de contundencia

FBL-FRIENDLY-PAN-MEX | ARNULFO FRANCO/GettyImages

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, que está muy cerca de ser compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, hoy alineó como titular y quedó a deber. Tuvo al menos un par de jugadas claras de gol, en las que demostró saberse mover adentro del área, pero al momento de definir evidenció, también, sus graves problemas de contundencia.

2. Probar a la 'Hormiga' González como titular

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero mexicano de las Chivas Rayadas de Guadalajara arrancó el partido en la banca, cortando así con una inercia que le permitió acabar como campeón goleador el torneo anterior. Si bien es cierto que los atacantes en el Mundial 2026 parecen ya estar definidos, hay todavía un lugar disponible, y ahí podría entrar la 'Hormiga' González. Para ello, es necesario que Aguirre le dé más minutos dentro del terreno de juego. Siendo titular, incluso.

1. ¿Cómo abrir a rivales que salen a encerrarse?

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Uno de los principales problemas que enfrenta la escuadra tricolor desde que Javier Aguirre está como entrenador, es la falta de variantes para abrir a rivales que salen a encerrarse. Si bien hoy alcanzó para rescatar el triunfo en los minutos finales, el gol llegó a través de un autogol. Una eventualidad que no siempre surgirá.

