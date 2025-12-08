5 motivos por los que Xabi Alonso está en crisis en el Real Madrid

Xabi Alonso y el Real Madrid parecían un matrimonio para toda la vida pero ahora puede que se divorcien después de la luna de miel.

El problema del Merengue no es futbolístico, sino de poder. Pareciera ser que el vestuario tiene una relación totalmente rota con el entrenador y no es algo nuevo, sino que todo se fue profundizando tras la victoria en El Clásico ante el FC Barcelona.

Desde ahí, todo se fue a pique. Y por eso el duelo del miércoles ante el Manchester City se viste de absolutamente trascendental para su continuidad al frente del banquillo local.

Los dirigentes del club se reunieron en el Bernabéu para analizar lo sucedido ante el Celta, para intentar encontrar las razones sobre lo que sucede en la actualidad. Por eso, nosotros intentaremos hacerlo también.

Las 5 razones sobre el por qué Xabi Alonso sufre en este presente del Real Madrid

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

1. Cederle el poder a los jugadores

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Michael Regan/GettyImages

Tras el conflicto con Vinicius en El Clásico, al partido siguiente fue titular y pareció ceder ante la presión de los futbolistas y no respetar su decisión.



Por lo que parece hasta el momento, el entrenador no ha podido lidiar con los egos de las estrellas que componen el plantel del Real Madrid. No es tarea sencilla, pero si algo pudo mantener de buena forma su predecesor Ancelotti fue un buen vínculo con los jugadores.

2. No tocar a los "indiscutidos"

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Que juegue Asencio de lateral para no poner allí a Federico Valverde, que se siente incómodo en ese lugar. No mantener a Arda Güler como su cerebro futbolístico dentro de la cancha para no sacarle la titularidad a Jude Bellingham.

3. No darle oportunidades a Endrick y Gonzalo García

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Está claro que Mbappe es insustituíble, por rendimiento y proyecto del club, pero que ante el bajón del resto de sus compañeros, Endrick no haya sumado minutos oficiales en la temporada y Gonzalo García, cuando juega, no lo haga de centrodelantero tras ser el goleador del equipo en el Mundial de Clubes, es dificil de entender.

4. Traicionar su estilo

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En el Mundial de Clubes, el equipo presionaba mucho más que ahora, que pareciera replegarse y salir de contraataque cuando tiene espacio.



Xabi Alonso aún no logra instalar su impronta de juego, esa que se veía con claridad en el Bayer Leverkusen. Claramente se trata de otra situación diferente, con jugadores menos propensos a acatar "órdenes" pero lo cierto es que con media temporada en juego, no se sabe bien a qué juega el Real Madrid.

5. No poder traer los refuerzos que quiere

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El cuerpo técnico entiende que a esta plantilla le falta un organizador de juego, del estilo Kroos o Modric, y no se lo trajeron. Además, Arda Guler no da la talla aún en los partidos grandes y el resto de los futbolistas de esa zona de la cancha no cumplen esas características, trascendentales para la idea de Xabi Alonos.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: