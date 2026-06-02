5 opciones de lateral derecho para que Cruz Azul fiche en el mercado de fichajes

El vigente monarca del campeonato mexicano de Primera División, el Club de Fútbol Cruz Azul necesita reforzar su plantilla para la defensa de su título en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Una de las posiciones que requiere fortalecer es la lateral derecha posición que no ha apuntalado desde las salidas importantes de Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez en los últimos dos años.

Por lo tanto, hemos hecho una análisis e investigación sobre cinco posibles candidatos realistas que el cuadro celeste podría considerar fichar para ese sector y los mencionamos en la siguiente lista.

1. Julián Araujo

Julián Araujo juega en el Celtic | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El jugador del Celtic de Escocia (tiene opción de compra del Bournemounth) ha estado en el radar de la Máquina Celeste en el último año y aunque parece que la opción se ha ido desvaneciendo, su exclusión de representar a México en el Mundial podría darle interés de conocer el fútbol mexicano toda vez que ya logró consagrarse campeón en Europa.



Luce complicado, pero no deja de ser una alternativa realista, más aún cuando el equipo cementero ha ganado Concachampions y Liga MX en 2025 y 2026, respectivamente.



Sin embargo, hay que aclarar que el tema económico puede ser una condicionante ya que su valor en el mercado ronda los 10 millones de euros, una cifra que no pagaría la cúpula cementera.

2. Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Hector Vivas/GettyImages

Según reportes, el lateral de la selección mexicana está interesado en regresar al fútbol mexicano después de haber estado cuatro meses con el PAOK de Grecia.



Aparentemente tienen ofrecimientos desde México y de otro equipo europeo y no se descartaría que buscará regresar a La Noria donde fue regular. Aunque todo dependería de su rendimiento de la Copa del Mundo, en caso de tener un buen desempeño se mantendría en el Viejo Continente.

3. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez podría salir de América | Jam Media/GettyImages

Parece indicar que las Águilas buscan deshacerse de Álvarez por quien en su momento desembolsaron 10 millones de dólares y buscan recuperar algo de ese dinero vendiéndolo o agregándolo en alguna negociación como moneda de cambio.



Sin duda alguna el jugador azulcrema ha tenido un bajón de nivel, sobre todo por las lesiones, y eso le trajo como consecuencias ser suplente en América y dejar de ser llamado a selección mexicana.



Sin duda necesita un cambio de aires que lo impulsen a recuperar algo de su mejor nivel de juego que en algún momento lo tuvieron en la órbita de jugar en Europa.

4. Diego Barbosa

Diego Barbosa | Sergio Mejia/GettyImages

El canterano atlista de 29 años es un lateral derecho con amplia experiencia en el fútbol mexicano y se encuentra en su plena madurez.



Ya sabe lo que es ser campeón en cuatro ocasiones con Atlas y Toluca (tres ligas y una Concachampions). En los Diablos Rojos suele ser un revulsivo de confianza del Turco Mohamed, y su costo asequible lo convierten en un elemento de buenas condiciones para ser considerado por el club.

5. Leandro Lozano

Leandro Lozano | Marcelo Endelli/GettyImages

El club mexicano estaría lanzando su mirada a Sudamérica, más precisamente a Argentina con el lateral derecho uruguayo de Argentinos Juniors quien acaba de ser reconocido como el mejor lateral derecho del Apertura 2026 de Liga Profesional Argentina.



Su regularidad, despliegue físico y aporte ofensivo fueron claves su club permaneciera como uno de los equipos más competitivos del torneo.



Su valor en el mercado rondaría los 4 millones de euros y su contrato vence en diciembre del 2027, por lo que está en buen momento para su equipo considere dejarlo salir para tener una retribución económica.