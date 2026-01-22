5 posibles equipos que podrían fichar a Casemiro en el verano

Casemiro ha estremecido el mercado tras anunciar su salida del Manchester United. La misma se dará a final de temporada en calidad de agente libre. Siendo el caso, a continuación presentamos cinco clubes realistas que podrían buscar la firma del ex Real Madrid.

Manchester United v Manchester City - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

1. Al-Nassr

FBL-KSA-PROLEAGUE-NASSR-SHABAB | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El nombre de Al‑Nassr aparece como una opción sólida para el futuro inmediato de Casemiro por una razón central: su relación personal con Cristiano Ronaldo. La cercanía entre ambos va más allá del vestidor y ha sido un puente natural para contactos previos. En un proyecto que prioriza liderazgo, jerarquía y estrellas globales, Casemiro encaja como ancla competitiva y figura de impacto inmediato en la Saudi Pro League.

2. Palmeiras

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO | ERNESTO BENAVIDES/GettyImages

En Brasil, Palmeiras ha sido vinculado por antecedentes concretos: existieron contactos previos con el entorno del mediocampista y una admiración manifiesta del entrenador Abel Ferreira. El club valora su lectura táctica y capacidad para sostener partidos grandes. Además, Palmeiras ofrece un regreso competitivo a Sudamérica sin perder exigencia internacional, algo que seduce a futbolistas con ambición deportiva más que económica.

3. Al-Ittihad

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Sports Press Photo/GettyImages

La opción de Al‑Ittihad toma fuerza por la afinidad personal entre Casemiro y Karim Benzema, además de una coyuntura deportiva clara: el club se perfila a perder a N’Golo Kanté. En ese escenario, Casemiro aparece como reemplazo natural por perfil, liderazgo y experiencia en élite. La estructura salarial y la ambición del proyecto hacen viable la operación a corto plazo.

4. Flamengo

FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO | KARIM JAAFAR/GettyImages

Desde Sudamérica, Flamengo representa una alternativa potente por músculo financiero y peso continental. El club más poderoso de América busca fichajes que marquen época y Casemiro encaja en ese molde: ganador, referente y con ascendencia inmediata. Flamengo puede ofrecer protagonismo absoluto, presión competitiva y la posibilidad de liderar un proyecto campeón, alineado con su identidad de plantel estelar.

5. Inter Miami

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

Finalmente, Inter Miami surge como un destino atractivo por vínculos personales y simbólicos: buena relación con David Beckham y respeto mutuo con Lionel Messi. Sin embargo, es la opción menos viable hoy debido a la falta de plazas de jugador franquicia. El interés existe, pero las restricciones reglamentarias condicionan seriamente cualquier avance.