5 posibles equipos que podrían fichar a Casemiro en el verano
Casemiro ha estremecido el mercado tras anunciar su salida del Manchester United. La misma se dará a final de temporada en calidad de agente libre. Siendo el caso, a continuación presentamos cinco clubes realistas que podrían buscar la firma del ex Real Madrid.
1. Al-Nassr
El nombre de Al‑Nassr aparece como una opción sólida para el futuro inmediato de Casemiro por una razón central: su relación personal con Cristiano Ronaldo. La cercanía entre ambos va más allá del vestidor y ha sido un puente natural para contactos previos. En un proyecto que prioriza liderazgo, jerarquía y estrellas globales, Casemiro encaja como ancla competitiva y figura de impacto inmediato en la Saudi Pro League.
2. Palmeiras
En Brasil, Palmeiras ha sido vinculado por antecedentes concretos: existieron contactos previos con el entorno del mediocampista y una admiración manifiesta del entrenador Abel Ferreira. El club valora su lectura táctica y capacidad para sostener partidos grandes. Además, Palmeiras ofrece un regreso competitivo a Sudamérica sin perder exigencia internacional, algo que seduce a futbolistas con ambición deportiva más que económica.
3. Al-Ittihad
La opción de Al‑Ittihad toma fuerza por la afinidad personal entre Casemiro y Karim Benzema, además de una coyuntura deportiva clara: el club se perfila a perder a N’Golo Kanté. En ese escenario, Casemiro aparece como reemplazo natural por perfil, liderazgo y experiencia en élite. La estructura salarial y la ambición del proyecto hacen viable la operación a corto plazo.
4. Flamengo
Desde Sudamérica, Flamengo representa una alternativa potente por músculo financiero y peso continental. El club más poderoso de América busca fichajes que marquen época y Casemiro encaja en ese molde: ganador, referente y con ascendencia inmediata. Flamengo puede ofrecer protagonismo absoluto, presión competitiva y la posibilidad de liderar un proyecto campeón, alineado con su identidad de plantel estelar.
5. Inter Miami
Finalmente, Inter Miami surge como un destino atractivo por vínculos personales y simbólicos: buena relación con David Beckham y respeto mutuo con Lionel Messi. Sin embargo, es la opción menos viable hoy debido a la falta de plazas de jugador franquicia. El interés existe, pero las restricciones reglamentarias condicionan seriamente cualquier avance.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.