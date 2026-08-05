6 jugadores que el Real Madrid podría vender para completar sus planes de fichajes

La reconstrucción estival del Real Madrid va tomando forma: el presidente reelegido, Florentino Pérez, y el nuevo entrenador, José Mourinho, han supervisado la llegada de cinco nuevos jugadores al club, y se esperan más incorporaciones.



El delantero Carlos Espí se ha convertido en el fichaje más reciente, procedente del Levante en una operación valorada en 25 millones de euros, tras los movimientos realizados por Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.



Se espera que Yan Diomande, la estrella del RB Leipzig de 19 años, se convierta en el sexto fichaje del verano una vez que se ultimen los detalles con el club de la Bundesliga. Se prevé que la operación marque un récord histórico para el Real Madrid, alcanzando una cifra cercana a los 130 millones de euros.



Denzel Dumfries, una de las novedades | David S. Bustamante/GettyImages

Paralelamente, el club blanco negocia con el Manchester City el fichaje de Rodri, capitán campeón del mundo, ya que la incorporación de un mediocentro defensivo es una prioridad. Podría producirse incluso una octava llegada antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre, dado que, según diversas informaciones, Mourinho sigue buscando otro central de primer nivel.



Se trata de una declaración de intenciones por parte del Real Madrid tras dos temporadas sin títulos. El problema, sin embargo, radica en encajar a todas las nuevas incorporaciones. Según la normativa de La Liga, las plantillas del primer equipo están limitadas a un máximo de 25 jugadores, con dorsales del 1 al 25.



Contando a los cinco recién llegados, la plantilla actual del Real Madrid suma 24 efectivos, lo que deja espacio para un solo fichaje más. Dado que se esperan al menos dos incorporaciones adicionales, será inevitable la salida de uno o varios jugadores. Estos son los candidatos que podrían verse obligados a abandonar el club mientras el Real Madrid busca hacer hueco en el vestuario de Mourinho.



6 jugadores que el Real Madrid podría vender para completar sus planes de fichajes

1. Ferland Mendy

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

El lateral izquierdo, de 31 años, ha pasado a un segundo plano en el club debido a sus persistentes problemas de lesiones.



Ferland Mendy apenas disputó nueve partidos con el primer equipo durante la temporada 2025/26, no obstante, uno de ellos fue en los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich, lo que demuestra lo valorado que es cuando está en condiciones de jugar.



El problema es que Mendy nunca está disponible: recientemente fue operado de una rotura de tendón que le impedirá participar en el inicio de la nueva temporada. Es poco probable que despierte mucho interés en el mercado dada su situación actual, pero el Madrid podría optar por dejarlo fuera de la plantilla durante la primera mitad de la campaña con la esperanza de lograr un traspaso en enero.

2. Raúl Asencio

Real Madrid Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

Con la incorporación de Konaté al equipo, las posibilidades de que Raúl Asencio disponga de más minutos de juego se han visto mermadas. La llegada de otro defensa supondría, casi con toda seguridad, el fin de su trayectoria en el Real Madrid.







Las informaciones apuntan a que el club está abierto a un traspaso o a una cesión, aunque los problemas extradeportivos siguen siendo el gran asunto pendiente: el jugador, de 23 años, deberá enfrentarse a un juicio en septiembre por la presunta difusión de imágenes íntimas en las que aparece una menor.

3. Eduardo Camavinga

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly | David S. Bustamante/GettyImages

A principios de año, parecía casi seguro que Eduardo Camavinga abandonaría el Bernabéu tras cinco años en el club. Sin embargo, los rumores que lo vinculaban con la Premier League se han enfriado en las últimas semanas.







El jugador de 23 años es alguien por quien el Merengue aún podría obtener un buen beneficio económico, a pesar de haber tenido un par de temporadas poco destacadas.







Queda por ver qué planes tiene Mourinho para este centrocampista polivalente.

4. Aurélien Tchouaméni

SOCCER: JUL 14 FIFA World Cup 26 Semi-Final - France v Spain | Icon Sportswire/GettyImages

La forma más evidente de que el Madrid libere espacio y, al mismo tiempo, ingrese una suma considerable de dinero sería vender a Aurélien Tchouaméni.



El jugador de 26 años, quien fue multado con 500.000 euros por su participación en una pelea en el vestuario con Federico Valverde el pasado mes de mayo, es un objetivo conocido del Manchester United y podría generar una cifra de traspaso cercana a las nueve cifras.



Sin embargo, sería una decisión sumamente arriesgada desprenderse del único mediocentro defensivo específico del equipo antes de la llegada oficial de Rodri.

5. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono of Real Madrid CF seen in action during a | SOPA Images/GettyImages

Uno de los jugadores que apunta a salir es Franco Mastantuono, cuya incorporación se dio a mediados de 2025, quien parece destinado a recalar en la Fiorentina, de la Serie A, en calidad de cedido.







Incluso si esto llegara a concretarse, no liberaría espacio para nuevas incorporaciones en el primer equipo, dado que el joven argentino está inscrito en el Castilla.







En La Liga, los jugadores menores de 23 años pueden estar inscritos en los equipos filiales y, aun así, jugar con el primer equipo; de ahí que Mastantuono luciera el dorsal 30 la temporada pasada en lugar de uno comprendido entre el 1 y el 25.

6. Endrick

AUSTRIA-KLAGENFURT-FOOTBALL-FRIENDLY MATCH-REAL MADRID VS FIORENTINA | Xinhua News Agency/GettyImages

Al igual que se inscribió ingeniosamente a Mastantuono en el equipo filial la temporada pasada para hacer hueco a otros jugadores, el Madrid podría adoptar una estrategia similar con Endrick esta temporada.







El jugador de 20 años pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Lyon y está listo para regresar y luchar por minutos a las órdenes de Mourinho, compitiendo con Kylian Mbappé, Espí y probablemente Diomande, ya sea en la delantera o en el extremo derecho.







Al ser menor de 23 años, Endrick podría inscribirse técnicamente en el Castilla para la temporada 2026/27; sin embargo, renunciar a su dorsal número 9 supondría un golpe a su ego que no está dispuesto a asumir.







También han surgido rumores sobre una posible nueva cesión, con la Roma entre los clubes interesados.