7 jugadores que deben ser traspasados con urgencia en enero

La apertura de la ventana de fichajes invernal se aproxima, lo que representa una oportunidad clave para muchos futbolistas de renombre en Europa, quienes por distintos motivos atraviesan momentos complicados.

Es cierto que el pasado verano se movieron cifras astronómicas y se concretaron traspasos históricos; sin embargo, algunos futbolistas no lograron el cambio de rumbo esperado, ya que vieron frustradas sus eventuales salidas o comprobaron, con el paso de los meses, que su situación deportiva empeoraba.

Falta de minutos, pérdida de protagonismo, contextos personales complicados o problemas tácticos han puesto al menos a siete jugadores contra las cuerdas; un factor que, a falta de seis meses para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, obliga a estos a buscar ser traspasados y/o cedidos en los primeros días de enero, en pro de intentar recuperar sus antiguos estatus.

Gabriel Jesus perdió desde hace rato su rol de titular en el ataque del Arsenal | David Price/GettyImages

Gabriel Jesus

El delantero brasileño regresó recientemente al verde tras una larga lesión que lo mantuvo fuera casi un año. No obstante, su vuelta al Arsenal se dio en un contexto poco favorable debido al resonante fichaje veraniego de Viktor Gyökeres, sumado al buen rendimiento puntual de Mikel Merino como "falso 9", sin contar con que Kai Havertz volverá pronto.

A sus 28 años y con contrato hasta 2027, el ex ariete del Manchester City parece haberse convertido en un lujo prescindible para los Gunners, así que, o aterriza en otra escuadra en los venideros días o se queda fuera de la Copa del Mundo con La Canarinha.

Raheem Sterling

El veterano extremo inglés-jamaicano vive uno de los momentos más delicados de su carrera, dado que la escuadra blue intentó desprenderse de sus servicios en verano, pero su elevado salario fue un obstáculo insalvable, al margen de que ha sido apartado del platel principal por el entrenador Enzo Maresca.

Con 31 años, Sterling aún tiene margen para relanzar su trayectoria; sin embargo, necesita urgentemente incorporarse a un nuevo proyecto, el cual llegará siempre que acepte una importante reducción salarial.

Axel Disasi

Del mismo modo, el central francés milita en la oncena de Stamford Bridge, y, al igual que Sterling, sufrió el rechazo del cuerpo técnico.

Asimismo y aunque hubo interés de clubes como el Bournemouth, el Mónaco o incluso el Aston Villa, tras su cesión de la campaña anterior, ninguna operación se pudo completar, por lo que el zaguero de 27 primaveras pedirá ser enviado a otro lugar en enero.

Kalvin Phillips

Pocos fichajes han resultado tan decepcionantes en los años anteriores como el del canteranos del Leeds United por el City.

Kalvin Phillips no cuenta casi para el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Es que el mediocentro de 30 almanaques no ha logrado asentarse ni en el Etihad Stadium ni en sus posteriores cesiones al West Ham o Ipswich, así que es evidente que su destino estará lejos de la entidad sky blue en pocos días.

Kobbie Mainoo

El joven centrocampista de la selección inglesa pidió salir cedido en agosto, pero en las oficinas de Old Trafford bloquearon la operación. A partir de entonces apenas ha contado para Rúben Amorim, motivo por el que su progresión se ha estancado.

Mainoo desea minutos, incluso fuera de su país, para no perder terreno de cara al Mundial de 2026; además, semejante talento necesita rodaje y evolución.

Joshua Zirkzee

El versátil neerlandés tampoco ha encontrado su sitio en el Teatro de los Sueños, pese a su prometedor inicio en la 2024/2025. Es que su rendimiento ha quedado por debajo de lo esperado y ha ido perdiendo peso en la rotación de Amorim, en especial en los meses recientes y a raíz del arribo de nuevos atacantes.

Joshua Zirkzee ha perdido mucho protagonismo en el Manchester United | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

En consecuencia, instituciones de la talla de la Roma siguen de cerca la situación del ex Bologna, así que un regreso a la Serie A podría ser beneficioso para todas las partes.

Ronald Araújo

El caso del zaguero uruguayo es el más complejo. Pese a renovar con el Barcelona a comienzos de 2025, su continuidad nunca ha estado completamente asegurada, al punto que en verano estuvo cerca de salir a la Premier League, aunque finalmente decidió quedarse.

Entretanto, la situación de Araújo se ha visto afectada por una expulsión decisiva en Champions contra el Chelsea, que generó un fuerte rechazo entre parte de la afición. El propio central de la selección charrúa optó por tomarse un respiro para cuidar su salud mental.

Es cierto que su salida en enero no está garantizada; sin embargo, un cambio de escenario le ayudaría a recomponerse y a retomar ese cartel estelar del que gozó hasta hace poco tiempo.