9 centrocampistas que el Real Madrid podría fichar este verano—Rankeados

El mediocampo ha sido un punto débil para el Real Madrid durante los últimos dos años. Desde la retirada de Toni Kroos tras la final de la Champions League del 2024, el Real Madrid ha tenido un vacío en el mediocampo, el cual se acentuó tras la marcha de Luka Modrić un año después.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Se esperaba que las estrellas y los jóvenes talentos dieran un paso al frente, pero el dúo de veteranos ha sido difícil de igualar, y ninguna combinación ha logrado funcionar de forma coherente y consistente para el Madrid. Fundamentalmente, no hay nadie en la plantilla con la capacidad de dirigir el juego y organizar el partido desde atrás como lo hicieron Kroos y Modrić con tanta maestría durante tanto tiempo.

Este verano ofrece la oportunidad de reflexionar y replantearse la situación tras una temporada muy decepcionante, por lo que es probable que el Madrid utilice el mercado de fichajes para intentar cubrir una de las mayores carencias de la plantilla.

Aquí hay nueve opciones para el mediocampo que el Real Madrid podría considerar cuando se reabra el mercado de fichajes.

Clasificación de los objetivos del Real Madrid para el mediocampo

1. Vitinha

Paris FC V Paris Saint-Germain. | Tim Clayton/GettyImages

Identificado a principios de este año como el fichaje soñado para el Real Madrid, Vitinha es prácticamente el mejor del mundo en su posición y sería el candidato ideal para reemplazar a Toni Kroos y Luka Modrić.

Sin embargo, el internacional portugués de 26 años también tiene contrato con el PSG hasta 2029, por lo que es poco probable que presione para dejar a uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad.

Probabilidad: 1/10

8. Nicolò Barella

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Considerado durante mucho tiempo uno de los mejores mediocampistas del mundo, Barella podría haber perdido la oportunidad de fichar por el Real Madrid.

El futbolista de 29 años de edad tiene contrato con el Inter de Milán hasta el 2029, lo que lo convierte en una opción costosa para su edad, a pesar de sus evidentes cualidades. Solo dos jugadores tienen más asistencias en la Serie A esta temporada que las ocho de Barella.

Probabilidad: 3/10

7. Adam Wharton

Crystal Palace Media Day - Crystal Palace FC Training Ground - Thursday May 21st | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

Adam Wharton saltó a la fama en Inglaterra durante la temporada 2023-24, tras su traspaso del Blackburn Rovers, el club de su infancia, al Crystal Palace. Se ganó un puesto en la convocatoria de Inglaterra para la Eurocopa 2024, fue clave en la victoria del Palace en la FA Cup la temporada pasada y ha sido fundamental en su camino hacia la final de la Conference League esta temporada.

Un mediocampista defensivo técnicamente dotado con buenas estadísticas de progresión de balón. Wharton guarda similitudes evidentes con Kroos y Modrić. Sin embargo, no ha sido probado al más alto nivel y su fichaje resultaría, como suele ocurrir con las jóvenes promesas de la Premier League, bastante costoso.

La presión del precio y las comparaciones con sus predecesores podrían hacer que esta sea una decisión poco acertada.

Probabilidad: 4/10

6. Enzo Fernández

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Considerado a principios de año un objetivo poco realista, Fernández parece cada vez más accesible a medida que pasa el año, en medio del caos que reina en el Chelsea.

El propio mediocampista campeón del mundo se enfrentó a una suspensión interna tras atreverse a comentar sobre el Real Madrid, y se rumorea que el Chelsea podría estar abierto a una venta este verano.

Sin embargo, el argentino, fichado en 2023 por una cifra récord en el fútbol británico hasta entonces, no sería precisamente barato.

Probabilidad: 4,5/10

5. Rodri

Bournemouth v Manchester City - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Muchos ven al ganador del Balón de Oro 2024 como el fichaje ideal para el Real Madrid. Un ganador en toda la extensión de la palabra, capaz de controlar el mediocampo con garra y astucia, y un ejemplo de profesionalismo fuera del campo.

En Madrid hay esperanzas de que Rodri busque una salida del Manchester City este verano, un año antes de que expire su contrato en 2027. Sin embargo, existen motivos para dudar de este posible traspaso. Se ha informado que el exjugador del Atlético de Madrid aún podría renovar su contrato con los citizens.

Aunque buscara una salida, Rodri, que cumplirá 30 años en junio, ya no es una solución a largo plazo para el Madrid, y existen dudas sobre su estado físico tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió la temporada pasada.

Probabilidad: 5/10

4. Bernardo Silva

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Tras nueve temporadas, seis títulos de la Premier League, dos FA Cups y un triplete, Silva dejará el Manchester City este verano y quedará como agente libre.

El jugador de 31 años aún tiene mucho por ofrecer y encaja con el perfil buscado por el Madrid, que necesita urgentemente líderes en el vestuario.

Si bien sus mejores años quizás hayan quedado atrás, Silva es un jugador versátil, tenaz y técnicamente de élite que puede desempeñar diversas funciones en el mediocampo y es poco probable que exija un puesto en el 11 titular cada semana.

Según los informes, Jorge Mendes ya ha ofrecido los servicios de su cliente tanto al Madrid como al Barcelona.

Probabilidad: 6/10

3. Kees Smit

AZ v FC Twente '65 - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

Considerado uno de los jóvenes más talentos del fútbol europeo, Smit debutó con la selección absoluta de los Países Bajos en marzo, tras brillar en el Campeonato Europeo Sub-19, donde fue máximo goleador y mejor jugador del torneo el verano pasado.

Juega como mediocentro defensivo en su club, el AZ Alkmaar, y su estilo se compara con el de Pedri del Barça. El exjugador del Real Madrid, Rafael van der Vaart, afirmó que Smit "sin duda terminará en el Real Madrid o en uno de los clubes más grandes".

Algunos informes indican que podría fichar por tan solo 47 millones de dólares. Un posible obstáculo para el Real Madrid podría ser que, según se informa, el jugador es hincha del Barcelona desde niño.

Probabilidad: 7/10

2. Alexis Mac Allister

Liverpool v Chelsea - Premier League | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Otro de los mejores mediocampistas de la Premier League de los últimos años, Mac Allister puede jugar como doble pivote o en una posición más adelantada, como lo hizo en el Brighton antes de unirse al Liverpool.

El jugador de 27 años ha tenido una temporada difícil, en medio de la complicada transición del club y se dice que está abierto a un cambio de aires. El Liverpool también podría estar dispuesto a cerrar el capítulo de Mac Allister en Merseyside por el precio adecuado.

El club aún no ha iniciado conversaciones para la renovación del mediocampista, cuyo contrato expira en 2028.

Probabilidad: 7.5/10

1. Nico Paz

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Timothy Rogers/GettyImages

Parece casi seguro que el Real Madrid ejercerá la opción de recompra para volver a fichar a Paz, de 21 años, quien se marchó. El verano pasado, el argentino jugó en el Como de la Serie A.

El internacional argentino ha brillado en Italia en su única temporada fuera de Madrid, anotando 12 goles mientras el equipo de Cesc Fàbregas lucha por la clasificación para la Champions League.

La única incógnita es cómo encajará Paz en este Real Madrid y si el club lo considera un número 10 o un jugador más retrasado.

Es poco probable que su fichaje sea la única incorporación al mediocampo este verano.

Probabilidad: 9.5/10

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES