A 32 años del título: dónde están hoy los campeones del mundo de Brasil 1994

La selección de Brasil campeona del mundo en Estados Unidos 1994 fue una de las más particulares de toda su historia. A diferencia de los equipos que levantaron la Copa en 1958, 1970 o 2002, recordados por su talento desbordante, su vocación ofensiva y el famoso "jogo bonito", aquel equipo apostó por un estilo mucho más pragmático. Se hizo fuerte desde atrás para adelante, priorizó el orden táctico y no negoció el sacrificio. No dio el espectáculo de otras veces, pero cumplió con lo que fue a buscar.

Aunque figuras como Romário y Bebeto aportaban la cuota de creatividad y magia en ataque, el funcionamiento general estaba lejos de la imagen romántica que muchos asociaban con el fútbol brasileño. De hecho, antes del torneo no faltaron las críticas de quienes consideraban que el equipo había renunciado a su identidad histórica.

Sin embargo, todo cambió aquel 17 de julio de 1994. Tras superar a Italia en una dramática definición por penales, el capitán Dunga levantó el trofeo en Pasadena y silenció a los detractores. Brasil volvía a ser campeón del mundo después de 24 años y lo hacía a su manera.

A más de tres décadas de aquella conquista, repasamos qué fue de cada uno de los integrantes de la selección que devolvió a Brasil a la cima del fútbol mundial.

Goalkeepers

Cláudio Taffarel

Brazil V United States, FIFA World Cup Finals Round Of 16 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Taffarel fue uno de los grandes pilares de la conquista brasileña. El arquero disputó todos los minutos del torneo, solo recibió tres goles y mantuvo su arco invicto en cinco encuentros. Aunque la final ante Italia se definió por penales sin que lograra atajar ninguno, su rendimiento a lo largo del Mundial fue clave para que Brasil levantara su cuarta Copa del Mundo.

Su historia con la selección no terminó allí. Ya había jugado el Mundial de Italia 1990 y también partició en Francia 1998, llegando a la final. A nivel de clubes tuvo pasos destacados por Parma y Galatasaray antes de retirarse en 2003.

Lejos de alejarse del fútbol, inició una carrera como entrenador de arqueros y actualmente forma parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en ese mismo rol.

Zetti

FIFA Women's World Cup 2027 Brand Launch | Buda Mendes - FIFA/GettyImages

Zetti no llegó a disputar ni un minuto durante el Mundial de 1994, pero el solo hecho de formar parte de aquel plantel fue el reconocimiento a una trayectoria brillante en el fútbol brasileño. Referente del São Paulo, se convirtió en una leyenda del club paulista tras lograr dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y numerosos títulos locales.

Aunque apenas sumó 17 partidos con la selección brasileña, fue considerado durante años uno de los mejores arqueros del país. Tras colgar los guantes en 2001, inició una carrera como entrenador que se extendió durante varios años en clubes brasileños. En la actualidad permanece vinculado al fútbol como analista y comentarista.

Gilmar Rinaldi

Netherlands V Brazil, FIFA World Cup Quarter Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El arquero más veterano del campeón del mundo. A sus 35 años, integró el plantel como alternativa a Taffarel, pero no llegó a disputar minutos durante el torneo. Su carrera a nivel clubes fue mucho más destacada, ganando títulos importantes con Internacional, São Paulo y Flamengo antes de retirarse en 1997.

Tras dejar la actividad se mantuvo muy ligado al deporte. Se convirtió en representante de futbolistas y fue uno de los agentes más reconocidos de Brasil, llegando a manejar la carrera de Adriano durante gran parte de su etapa como estrella. Además, entre 2014 y 2015 ocupó el cargo de director técnico de selecciones en la Confederación Brasileña de Fútbol.

Defensores

Jorginho

Brazil v Cameroon | Mark Leech/Offside/GettyImages

Dueño del lateral derecho de Brasil durante aquel Mundial y una de las figuras más experimentadas del plantel, le dio equilibrio, despliegue y solidez defensiva en el camino hacia el título. Llegó a Estados Unidos después de consolidarse en la Bundesliga con las camisetas de Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, convirtiéndose en uno de los brasileños más respetados de Europa.

La conquista de 1994 fue una de sus últimas grandes apariciones con la Canarinha, selección con la que disputó 64 encuentros. Tras retirarse en 2002, inició una extensa carrera como entrenador y dirigió a varios clubes importantes de Brasil, entre ellos Flamengo, Vasco da Gama, Bahia y Coritiba.

Ricardo Rocha

Brazil V Russia, FIFA World Cup Finals Group B | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Con su inconfundible bigote y un look 100% noventoso, era uno de los líderes de la defensa brasileña. Llegó al Mundial como titular en la zaga, pero la suerte no estuvo de su lado: una lesión sufrida en el debut ante Rusia lo dejó fuera del resto del torneo habiendo jugado solo 69 minutos.

Pese a ese golpe, formó parte del plantel que terminó levantando la Copa del Mundo y cerró su etapa con la selección brasileña con 38 partidos internacionales. A nivel de clubes también dejó huella, especialmente durante su paso por el Real Madrid, además de vestir las camisetas de Benfica, São Paulo y Santos.

Tras retirarse en 1999 exploró distintos caminos ligados al fútbol. Trabajó como entrenador, comentarista de televisión y empresario, además de fundar una escuela de fútbol para niños en Recife, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo al día de hoy.

Ronaldão

Ronaldão | IMAGO/Colorsport

Más allá del parecido de nombre con Ronaldo, Ronaldão es probablemente uno de los jugadores menos recordados de la selección brasileña campeona del mundo en 1994. El defensor ni siquiera formaba parte de la convocatoria original: fue llamado de urgencia cuando Ricardo Gomes sufrió una lesión poco antes del inicio del torneo y viajó desde Japón para sumarse al plantel en Estados Unidos.

Aunque no llegó a disputar ningún minuto durante la Copa del Mundo, ya había tenido participación con la selección brasileña y acumuló 14 partidos internacionales a lo largo de su carrera. A nivel de clubes vivió sus mejores años en São Paulo y Flamengo, donde conquistó varios títulos antes de retirarse en 2002.

A diferencia de muchos de sus compañeros, eligió mantenerse alejado de los focos tras colgar los botines. Desde entonces ha llevado una vida relativamente discreta junto a su familia, aunque ocasionalmente aparece en medios brasileños para recordar aquella histórica conquista.

Branco

BRANCO (BRA) | Shaun Botterill/GettyImages

Cuatro años antes de levantar la Copa del Mundo, Branco había sido protagonista involuntario de uno de los episodios más polémicos de la historia de los Mundiales. Durante el duelo entre Brasil y Argentina en Italia 1990, aseguró haber bebido de un bidón que contenía agua adulterada entregado por el cuerpo técnico argentino, una historia que con el tiempo se convirtió en una de las grandes leyendas de aquel torneo.

En Estados Unidos 1994 tuvo su revancha. Comenzó la competición como suplente, pero se ganó un lugar en los octavos de final y no volvió a salir del equipo. Su momento más recordado llegó en los cuartos ante Países Bajos, cuando marcó un espectacular tiro libre y asistió otro gol en una victoria por 3-2 que encaminó a Brasil hacia el título.

Dueño de una potente pegada y especialista en balón parado, cerró su etapa con la selección con 72 partidos y nueve goles. Tras retirarse en 1998 inició una carrera como entrenador y dirigente, y actualmente continúa vinculado a la Confederación Brasileña de Fútbol, donde trabaja en el desarrollo de jóvenes talentos.

Aldair

USA V BRAZIL | Chris Cole/GettyImages

Considerado por muchos como uno de los mejores defensores en la historia de Brasil, fue titular en los siete partidos del Mundial de 1994 y formó junto a Márcio Santos una de las zagas más sólidas del torneo.

Mientras muchos de sus compañeros regresaron a Brasil o pasaron por distintos clubes, Aldair se convirtió en una de los grandes referentes de la Roma. Defendió la camiseta del conjunto italiano durante más de una década, llegó a ser capitán y conquistó la Serie A en 2001, transformándose en uno de los extranjeros más queridos por la afición.

Retirado desde 2005, mantiene un fuerte vínculo con el club de la capital italiana, además de participar en partidos benéficos y eventos de leyendas.

Márcio Santos

Brazil V Italy, 1994 FIFA World Cup Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Aunque nombres como Aldair, Dunga o Romário son más recordados, Márcio Santos fue una pieza igual de importante en el equipo campeón. El defensor disputó todos los minutos del Mundial y hasta se dio el gusto de marcar un gol en la contundente victoria por 3-0 sobre Camerún durante la fase de grupos.

Su rendimiento en Estados Unidos lo confirmó como uno de los zagueros más fiables de su generación. A lo largo de su carrera pasó por clubes de primer nivel como Ajax, Fiorentina y Bordeaux, además de defender las camisetas de Atlético Mineiro, Sao Paulo, Santos y Vasco da Gama, entre otros, antes de retirarse en 2006.

Lejos de alejarse del fútbol, continuó vinculado al deporte desde los despachos. Actualmente se desempeña como director técnico institucional de Santos, colaborando en la planificación deportiva del histórico club brasileño.

Cafu

Cafu | Image Photo Agency/GettyImages

Visto en perspectiva, cuesta creer que un futbolista que terminaría siendo considerado por muchos como el mejor lateral derecho de todos los tiempos tuviera un papel tan secundario en Brasil 1994. Con apenas 24 años, comenzó el torneo como suplente y solo disputó 121 minutos, la mayoría de ellos en la final ante Italia tras la lesión de Jorginho.

Aquella Copa del Mundo fue apenas el comienzo. Con el paso de los años se convirtió en un símbolo de la selección brasileña, disputó cuatro Mundiales más y levantó nuevamente el trofeo como capitán en 2002. Al día de hoy se mantiene como el jugador con más partidos en la historia de la Canarinha con 142.

Su carrera a nivel de clubes también fue extraordinaria, dejando una huella imborrable en Roma y Milan. Tras retirarse en 2008, volcó gran parte de sus esfuerzos al trabajo social a través de la Fundación Cafu, una organización que ofrece oportunidades educativas, deportivas y de integración a niños y jóvenes de sectores vulnerables.

Mediocampistas

Dunga

1994 WORLD CUP FINAL | Mike Hewitt/GettyImages

Pocos jugadores simbolizan el espíritu de Brasil 1994 como Dunga. Cuatro años antes había sido uno de los principales apuntados tras la eliminación frente a Argentina en Italia 1990, al punto de recibir críticas públicas de Pelé, quien consideraba que su estilo de juego era demasiado áspero para la tradición brasileña. Sin embargo, el mediocampista respondió de la mejor manera posible: convirtiéndose en el líder futbolístico del equipo que recuperó la Copa del Mundo después de 24 años.

Aunque la magia de Romário y Bebeto se llevaba los titulares, fue él quien puso orden en el mediocampo. La imagen levantando el trofeo en el Rose Bowl terminó por silenciar a sus detractores y transformarlo en uno de los capitanes más recordados de la historia de la Canarinha.

Tras retirarse inició una carrera como entrenador y tuvo dos etapas al frente de la selección brasileña, conquistando la Copa América de 2007. Hoy en día sigue vinculado al fútbol a través de los medios de comunicación y colaboraciones con FIFA, además de participar habitualmente en eventos relacionados con la selección brasileña.

Zinho

Brazil V Russia, FIFA World Cup Finals Group B | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Incansable por la banda izquierda, Zinho fue uno de los futbolistas más regulares de Brasil durante el Mundial 1994. Disputó los siete partidos como titular y cumplió un papel clave, destacándose la asistencia a Romário en el empate frente a Suecia durante la fase de grupos.

A nivel de clubes construyó una carrera repleta de éxitos, conquistando títulos con Flamengo, Palmeiras, Grêmio y Cruzeiro, además de una etapa ganadora en Japón con Yokohama Flügels. Tras retirarse en 2007, inició su camino como entrenador y dirigente deportivo, desempeñando distintos cargos en Brasil y también una experiencia al frente del Miami FC estadounidense.

Rai

FRANCE-SPORTS-FOOTBALL-BALLON-D-OR-RAI-ARRIVAL | STEPHANE MOUCHMOUCHE/GettyImages

Uno de los futbolistas más infravalorados de la historia de Brasil. Llegó al Mundial de 1994 como capitán de la selección y uno de los referentes del equipo, al punto tal que llevó la cinta durante la fase de grupos. Con el correr del torneo, fue perdiendo protagonismo y terminó cediendo su lugar en el once titular. Y el liderazgo a Dunga.

De todas formas, dejó una huella importante tanto en São Paulo como en Paris Saint-Germain, clubes con los que conquistó numerosos títulos y se convirtió en ídolo. De hecho, sigue siendo una de las figuras más queridas en la historia de ambas instituciones.

Tras su retiro se involucró activamente en proyectos sociales y educativos, convirtiéndose en una voz respetada dentro y fuera del fútbol brasileño.

Leonardo

BRAZIL V USA | David Cannon/GettyImages

Su Mundial quedó marcado por uno de los episodios más tristes del torneo. En el partido de octavos de final contra Estados Unidos, le propinó un codazo a Tab Ramos que le provocó una fractura de cráneo al futbolista local. La lesión fue tan grave que Ramos pasó varios meses hospitalizado y el brasileño recibió una dura sanción, perdiéndose el resto de la Copa del Mundo que terminaría ganando su selección.

A pesar de aquel incidente, Leonardo construyó una destacada carrera en clubes de primer nivel como PSG, Milan y Valencia, además de disputar 55 encuentros con la selección brasileña. Tras retirarse, desarrolló una exitosa trayectoria como dirigente, ocupando cargos importantes tanto en Milan como en Paris Saint-Germain, además de tener breves experiencias como entrenador.

Mazinho

World Cup final match Brazil v Italy | Lutz Bongarts/GettyImages

Campeón de la Copa América de 1989 y del Mundial de 1994, el mediocampista fue una pieza habitual en el esquema de Carlos Alberto Parreira y participó en seis de los siete encuentros rumbo al título en Estados Unidos.

Tras una extensa carrera que lo llevó por Brasil y Europa, pasó brevemente por los banquillos antes de alejarse de la primera línea del fútbol profesional. Sin embargo, su apellido siguió ganando notoriedad gracias a sus hijos, Thiago Alcántara y Rafinha, quienes desarrollaron exitosas carreras en el fútbol europeo.

En la actualidad dedica buena parte de su tiempo a iniciativas solidarias vinculadas a la Fundación Familia Alcántara, una organización que impulsa proyectos de inclusión social y desarrollo infantil a través del deporte.

Delanteros

Romário

FBL-BRA-GAMBLING-POLITICS | MATEUS BONOMI/GettyImages

La gran figura de Brasil en Estados Unidos 1994 y uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia. En un equipo que priorizaba el orden y la solidez defensiva, Romário fue el que le dio vuelo al campeón. Marcó cinco goles, repartió tres asistencias y fue elegido como el mejor jugador del torneo, liderando a la Canarinha hacia su cuarta Copa del Mundo.

Su capacidad goleadora no se limitó a aquel Mundial. Convirtió 55 tantos en 70 partidos con la selección brasileña y brilló en clubes como PSV, Barcelona, Flamengo y Vasco da Gama. De hecho, siempre sostuvo que superó la barrera de los 1.000 goles oficiales, una cifra que alimentó aún más su leyenda.

Tras retirarse continuó ligado al deporte, llegando incluso a representar a Brasil en fútbol playa. Más tarde inició una carrera política que lo llevó a ser elegido senador, convirtiéndose en una de las figuras públicas más reconocidas del país mucho después de colgar los botines.

Bebeto

FBL-WC-2027-WOMEN-LAUNCH | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

Si Romário fue la gran estrella de Brasil en 1994, Bebeto fue su socio ideal. Juntos formaron una de las delanteras más recordadas de la historia de la selección. Bebeto aportó tres goles y dos asistencias durante el torneo y su celebración meciendo los brazos tras marcar ante Países Bajos, (en homenaje al nacimiento de su hijo), se convirtió en una de las imágenes más icónicas de aquel Mundial.

Además de su éxito con la Canarinha, construyó una brillante carrera en clubes, especialmente en Deportivo La Coruña, donde es considerado una leyenda y uno de los mejores futbolistas que vistieron la camiseta del conjunto gallego. Tras retirarse, decidió dar el salto a la política y llegó a desempeñarse como diputado estatal en Río de Janeiro.

Paulo Sérgio

Brazil V Italy, 1994 FIFA World Cup Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Si pocos lo recuerdan como integrante del campeón 1994 eso quizás se deba a que apenas sumó 22 minutos en todo el torneo. Paulo Sérgio terminaría construyendo una carrera mucho más destacada a nivel de clubes que con la selección brasileña, de la que vistió la camiseta en 12 ocasiones.

El delantero brilló en algunas de las ligas más importantes de Europa, pasando por Bayer Leverkusen, Roma y Bayern Múnich. Su mayor logro llegó en 2001, cuando formó parte del plantel bávaro que conquistó la Champions League, además de celebrar dos títulos de Bundesliga durante su etapa en Alemania.

Tras retirarse se mantuvo vinculado al fútbol desde distintos ámbitos. Trabajó como presentador de televisión y actualmente lidera la academia de Bayer Leverkusen en São Paulo, dedicada a la formación de jóvenes promesas.

Müller

ITALIA 90 | David Cannon/GettyImages

Aunque su participación en el Mundial de 1994 fue testimonial con apenas nueve minutos repartidos en todo el torneo, Müller ya era un futbolista muy respetado dentro del fútbol brasileño. Con la selección disputó 56 partidos y marcó 12 goles, formando parte de una generación que logró devolver a Brasil a la cima del mundo.

Al igual que Zetti y Rai, su legado fue mucho más importante en São Paulo, donde formó parte del equipo de Telê Santana bicampeón de América y del Mundo en 1992 y 1993. Tras retirarse en 2004, encontró una nueva vocación frente a las cámaras, desempeñándose como comentarista deportivo y analista de fútbol en distintos medios de comunicación brasileños.

Viola

Brazil V Italy, 1994 FIFA World Cup Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Dueño de una personalidad extravagante y de celebraciones que solían llamar la atención, su aporte al campeón fue escaso, pero se dio el lujo de ingresar nada más y nada menos que en la final ante Italia. En total, disputó apenas ocho partidos con la selección brasileña.

A nivel de clubes, su historia fue mucho más relevante. Se convirtió en una figura popular del fútbol brasileño gracias a sus etapas en Corinthians, Santos y Vasco da Gama, equipos con los que ganó títulos y dejó una marca por su carisma tanto dentro como fuera de la cancha.

Tras retirarse, eligió mantenerse lejos de los grandes focos mediáticos. Actualmente lleva una vida tranquila en Brasil junto a su familia.

Ronaldo

Ronaldo 1994 World Cup | Mark Leech/Offside/GettyImages

Tenía apenas 17 años y todavía era una promesa que comenzaba a deslumbrar con la camiseta de Cruzeiro cuando integró el plantel del campeón. No disputó ni un solo minuto en Estados Unidos, pero aquella experiencia fue el primer capítulo de una historia extraordinaria. Cuatro años más tarde ya era la gran estrella del fútbol mundial que condujo a Brasil hasta la final de Francia 1998. Y ocho años después de aquella primera consagración, ganó el Botín de Oro y fue la gran figura de la selección campeona en Corea-Japón 2002.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, brilló en algunos de los clubes más importantes del planeta, entre ellos Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y Milán. Solo Dios sabe a dónde hubiera llegado de no haber sido por las graves lesiones que marcaron su carrera.

Tras retirarse en 2011, siguió siendo una de las personalidades más influyentes del fútbol mundial. Participó en proyectos empresariales, trabajó como propietario de clubes y mantuvo una fuerte presencia mediática. Su etapa como máximo accionista del Real Valladolid llegó a su fin en 2025, pero su legado como uno de los delanteros más extraordinarios que ha dado este deporte permanece intacto.

Entrenador: Carlos Alberto Parreira

FIFA World Cup 1994 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Arquitecto de la selección que devolvió a Brasil a la cima del fútbol mundial después de 24 años, apostó por un estilo mucho más pragmático de lo que la afición brasileña estaba acostumbrada a ver. Fue una decisión que le valió numerosas críticas antes y durante el torneo, pero que terminó quedando plenamente justificada cuando levantó la Copa del Mundo en Los Ángeles.

Pocos entrenadores pueden presumir de una trayectoria internacional tan singular. Además de dirigir a Brasil en tres etapas diferentes, participó en cinco Mundiales como seleccionador, llevando también a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica a la máxima cita del fútbol.

Ganador de títulos con clubes como Fluminense, Corinthians y Fenerbahçe, puso fin a su carrera como entrenador en 2010. En la actualidad, ya superados los 80 años, sigue siendo una de las voces más respetadas del fútbol brasileño.