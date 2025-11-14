¿A qué grande llegará Miguel Borja? El goleador colombiano apunta a la Liga MX

El futuro de Miguel Ángel Borja parece tomar rumbo definitivo hacia el fútbol mexicano. Diversos reportes en Colombia aseguran que el delantero tiene todo “casi hecho con un grande de México”, encendiendo las alarmas en la Liga MX a semanas de que abra el mercado.

A lo largo de 2025, el artillero de River Plate ha sido vinculado insistentemente con Cruz Azul, América y Tigres de la UANL, tres clubes con plena capacidad financiera para asumir su elevado salario. Los tres han seguido sus pasos de cerca desde hace meses.

Miguel Ángel Borja estaría muy cerca de cerrar su etapa en River Plate para emprender un nuevo desafío en México.



Su contrato termina en diciembre y a sus 32 años ha elegido marcharse, teniendo ofertas de tres gigantes de la Liga MX,… pic.twitter.com/cGYrjcTSZi — Futbol Total (@futboltotal) November 14, 2025

Borja, de 32 años, termina contrato con River Plate en diciembre y ya comunicó a la directiva su decisión de no renovar. El jugador considera que ha cerrado un ciclo y busca un nuevo desafío competitivo antes del Mundial 2026.

Su salida sin costo representa una oportunidad estratégica para cualquier club mexicano. Llegaría como agente libre, facilitando una negociación enfocada principalmente en salario y primas por firma, rubros que sí están al alcance de los gigantes de la Liga MX.

Boca Juniors v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | Marcos Brindicci/GettyImages

En Colombia apuntan a que el goleador está listo para dar el salto y que uno de los tres clubes mencionados ya habría avanzado firmemente en las conversaciones. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial, lo que mantiene abierta la carrera por su fichaje.

La necesidad de un ‘9’ de jerarquía en América, el deseo de un referente goleador en Cruz Azul y la constante apuesta de Tigres por figuras consolidadas alimentan el misterio alrededor del destino del colombiano.

Borja vive un momento de madurez futbolística y considera que la Liga MX puede ofrecerle protagonismo inmediato a nivel de cancha, además de un entorno competitivo y económicamente atractivo, mucho más que el argentino. Para el futbolista, este paso podría convertirse en uno de los más importantes de su carrera.

