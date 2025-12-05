Con la lista de equipos competidores casi lista, es hora de centrar nuestra atención en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

El evento más importante del próximo año contará con un récord de 48 equipos de todo el mundo que lucharán por la gloria en Estados Unidos, Canadá y México, incluidos muchos pesos pesados ​​y algunas caras nuevas que buscan sacudir la competencia.

Las campañas de clasificación estándar han finalizado y 42 de esos lugares ya se han distribuido, pero seis equipos aún deben reservar sus boletos a través de varios playoffs de segunda oportunidad .

Los representantes de cada uno de esos equipos estarán observando de cerca el viernes, cuando la FIFA organice el sorteo de la fase de grupos del próximo verano.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La fase de grupos está a la vuelta de la esquina. Los 12 grupos se sortearán hoy, viernes 5 de diciembre a las 12 p. m., hora del este de los Estados Unidos. En México será a las 11hs, en España a las 18hs y en Latam a las 14hs.



Cada grupo estará compuesto por cuatro naciones, una de cada uno de los cuatro bombos. Los tres coanfitriones ya saben en qué grupo estarán para el torneo, con México en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y USMNT en el Grupo D. Sin embargo, descubrirán a sus tres oponentes en la fase de grupos el viernes.

La Copa del Mundo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

¿Dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026?

Se rumoreaba que el sorteo de la Copa Mundial de 2026 se realizaría en Las Vegas para compensar el hecho de que no se jugarán partidos del torneo allí, pero desde entonces se confirmó que se realizará en el Kennedy Center en Washington DC.

Sin embargo, el uso del Kennedy Center por parte de la FIFA ha generado controversia e incluso ha dado lugar a una investigación del Senado. Esto se debe a que el organismo rector del fútbol alquila el recinto gratuitamente, aunque quienes dirigen el Kennedy Center han afirmado, sin fundamento, que la FIFA ha realizado una considerable donación multimillonaria y ha brindado valiosas oportunidades de patrocinio.

¿Quiénes son los presentadores del sorteo del Mundial 2026?

Numerosas figuras del mundo están listas para participar en el sorteo del Mundial, que conducirá Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United e Inglaterra . El ex defensa central contará con la asistencia de la comentarista Samantha Johnson .

