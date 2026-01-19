''A veces es importante escuchar a nuestros jefes'', explota André Jardine tras el empate entre América y Pachuca

“Lamentamos otra vez un error importante, queremos que el nivel arbitral mejore”. Con esa frase, directa y sin rodeos, André Jardine abrió la conferencia de prensa tras el empate sin goles entre Pachuca y América en el estadio Hidalgo. El técnico brasileño no escondió su inconformidad y dejó claro que, desde su perspectiva, el arbitraje volvió a ser protagonista en un partido donde su equipo necesitaba respuestas urgentes.

El encuentro, correspondiente a la jornada tres del Clausura 2026, estuvo cargado de tensión desde antes del silbatazo inicial. América llegó con apenas un punto de seis posibles, arrastrando un inicio de torneo muy por debajo de las expectativas. Ese contexto se reflejó en el comportamiento de Jardine, que vivió el partido con intensidad permanente, caminando el área técnica, reclamando y discutiendo con el cuerpo técnico de Pachuca en varios lapsos del juego.

En la cancha, el trámite fue cerrado, disputado y con pocas concesiones. Pachuca apostó por el orden y la presión en zonas clave, mientras que América intentó asumir el control del balón, aunque sin la claridad necesaria para romper el cerrojo defensivo de los Tuzos. El marcador no se movió, pero las decisiones arbitrales sí encendieron los ánimos, especialmente del lado azulcrema, que se sintieron sumamente afectados, ya que Luis Enrique Santander no marcó un claro penal en contra de su equipo, además de que le perdonaron una tarjeta roja al jugador Pedraza, del conjunto local.

Luis Enrique Santander y el VAR así por sus 🍳 han decidido descaradamente no ir a revisar un penal extremadamente claro en favor de América.



Así de claro. — Raoul Ortiz 🐥 (@RaoulPolloOrtiz) January 19, 2026

Tarjeta roja para Pedraza de @Tuzos por patada con fuerza excesiva sobre Dourado de @ClubAmerica

No necesariamente debe ser con los tachones para ser roja.

Ni arbitro ni VAR. Penoso arbitraje pic.twitter.com/1qpdDbY9qJ — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) January 19, 2026

Jardine fue más allá y dejó entrever que el tema podría escalar internamente. “Tal vez alguien en el club quiera manifestarse arriba de mí. A veces es importante escuchar a nuestros jefes (directiva)”, lanzó, dejando abierta la puerta a una postura institucional frente a lo ocurrido. No fue una frase casual: fue un mensaje calculado, con destinatarios claros.

El empate sin goles deja al América con más dudas que certezas en este arranque de torneo. Más allá del arbitraje, la falta de contundencia y de resultados comienza a pesar. Jardine lo sabe. Por eso su discurso mezcla reclamo, autocrítica y presión hacia fuera. En Coapa, el margen de paciencia es corto, y cada jornada sin victoria hace más ruido que la anterior.

