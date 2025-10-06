Aaron Ramsey no estará con Pumas para enfrentar a las Chivas

Este domingo en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, Pumas contra Chivas es un duelo muy atractivo, pues a pesar de no ser considerado un clásico, ambas instituciones tienen una fuerte rivalidad que surgió a mediados de los años 2000, mas los universitarios no contarán con una de sus estrellas para este compromiso: el galés Aaron Ramsey.

Previo al encuentro, se confirmó la noticia de que el seleccionado de Gales no iría ni siquiera al banquillo, pues este jueves durante el entrenamiento se lesionó, mientras el viernes no pudo completar el trabajo, ya que estaba cojeando. Debido a esto, se tomó la decisión de darle descanso para ver si lograba recuperarse para el compromiso frente al Guadalajara, lo cual no sucedió.



Al mismo tiempo, peligra la convocatoria con su país y se desconoce si hará el viaje a Europa para reunirse con su selección y participar en el choque amistoso contra Inglaterra, el 9 de octubre, y frente a Bélgica, el 13 de octubre, en Eliminatoria Mundialista. La directiva buscará charlar con la Federación Galés y evitar que se marche para que pueda descansar y recuperarse rápidamente, porque por ahora se maneja que podría estar fuera al menos tres semanas.

Hasta ahora, el centrocampista europeo no ha cumplido con las expectativas, ya que primero se tardó en jugar hasta que pudiera acoplarse al fútbol mexicano y ahora, las lesiones se han hecho presentes. El mundialista en Qatar 2022 tiene seis encuentros disputados con la casaca universitaria, tres como titular, con una anotación.



Este choque en el Olímpico Universitario es de vital importancia para los dos equipos porque se mantienen en la pelea por meterse a la fase final del semestre, pues el Rebaño Sagrado marcha en la novena posición con 14 unidades, mientras Universidad Nacional es décimo con 13 puntos.