Actualización de la lesión de Rodrygo: ¿cuándo vuelve a jugar con el Real Madrid?

A principio de esta semana, Rodrygo Goes volvió a tener contacto con la pelota en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, una señal de progreso después de más de medio año marginado de la actividad deportiva. La evolución acerca al futbolista a la última etapa de una recuperación que el Real Madrid sigue con especial cautela.

Aunque todavía no existe una fecha concreta para su regreso, el objetivo que maneja el club se sitúa entre diciembre de 2026 y enero de 2027. La prioridad será completar progresivamente las cargas de trabajo antes de pensar en su reincorporación al grupo y, posteriormente, en su vuelta a la competencia.

Una lesión de larga duración

El problema físico se produjo el 2 de marzo, durante el encuentro que el Madrid perdió ante el Getafe en el Santiago Bernabéu. Rodrygo terminó sufriendo una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una de las lesiones más importantes de su carrera.

El brasileño pasó por el quirófano el 10 de marzo y, posteriormente, comenzó un extenso proceso de rehabilitación. Durante la pretemporada continuó realizando trabajos específicos mientras el resto del plantel avanzaba en la preparación para el inicio de la campaña 2026/27.

El primer gran indicio llegó a comienzos de septiembre, cuando el delantero comenzó a correr nuevamente sobre el césped. Ahora, la incorporación de la pelota introduce nuevas exigencias y permite avanzar hacia movimientos cada vez más parecidos a los que deberá realizar durante un partido.

Antes de recibir el alta deportiva, deberá recuperar progresivamente fuerza, estabilidad y movilidad, además de trabajar aceleraciones, frenadas, cambios de dirección y golpeos. También tendrá que recuperar las sensaciones necesarias para competir sin pensar constantemente en la rodilla operada.

El Madrid no quiere acelerar los plazos

La prioridad del club pasa por evitar cualquier precipitación. Después de una lesión de esta gravedad, el calendario funciona únicamente como una referencia: el verdadero indicador será la respuesta del jugador; después de tantos meses de baja, su primer partido será apenas el comienzo de una nueva etapa.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Para Mourinho, recuperar a un futbolista con las características de Rodrygo supondrá ampliar las alternativas ofensivas, gracias a su capacidad para moverse por distintas zonas del ataque, asociarse, atacar espacios y generar desequilibrio.

Un recurso que también puede modificar el funcionamiento del equipo según las necesidades de cada partido.