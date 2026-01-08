Actualización de la posible salida de Cruz Azul para Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz ha decidido dar un paso firme para salir de Cruz Azul. El mediocampista polaco intensificó su postura en los últimos días y ya cuenta con un acuerdo verbal con el Houston Dynamo, club de la MLS que busca convertirlo en una de sus piezas centrales para el próximo proyecto deportivo.

El futbolista considera agotado su ciclo en La Noria y, junto con su entorno, ha comenzado a ejercer presión directa para concretar su salida. Desde el interior del club se reconoce que la postura del jugador es clara: Bogusz quiere cambiar de aire y ve en la liga estadounidense una oportunidad ideal.

🚨🚂🇵🇱 Mateusz Bogusz ha acordado verbalmente con Houston Dynamo



->🇵🇱 firmaría por 3 años

->Puja por su salida de Cruz Azul

->Houston oferta: 6.5MDD x 80% + 2MDD en variables, Cruz Azul analiza

->Pendiente del acuerdo entre clubes



DETALLES.https://t.co/LaRjdwsq8c — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 7, 2026

Houston Dynamo no solo le ofrece estabilidad deportiva, sino también un contrato de peso. La propuesta contempla tres años de vínculo como jugador franquicia, estatus reservado para futbolistas que lideran el proyecto deportivo y salarial dentro de la MLS, algo que seduce de manera importante al mediocampista europeo.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el acuerdo entre clubes. La oferta presentada por Houston no termina de convencer a Cruz Azul, que considera insuficientes las cifras puestas sobre la mesa en relación con la inversión realizada por el club mexicano cuando fichó al polaco.

La propuesta actual ronda los 6.5 millones de dólares netos, con la posibilidad de sumar hasta dos millones adicionales en bonos por objetivos individuales y colectivos. Además, incluye el 20 por ciento de la carta del jugador a favor de Cruz Azul en caso de una futura venta.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde la directiva celeste la postura es firme. Cruz Azul busca una operación cercana a los 10 millones de dólares netos, entendiendo que Bogusz aún tiene mercado, contrato vigente y un valor que consideran superior al presentado por el conjunto de la MLS en esta primera negociación.

El agente del futbolista ha intensificado las conversaciones y no descarta nuevas estrategias para destrabar la operación. En La Noria saben que retener a un jugador que no desea continuar puede convertirse en un problema deportivo y administrativo a corto plazo.

Mientras tanto, el futuro de Mateusz Bogusz permanece en un punto de tensión. El jugador empuja para salir, Houston espera una señal positiva y Cruz Azul analiza cada escenario con cautela. Las próximas horas serán determinantes para saber si el polaco logra su salida o si la negociación se prolonga aún más.