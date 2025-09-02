Además de Javier Hernández, otro estelar de Chivas tendría las horas contadas en el club

Si bien la temporada no ha llegado a sin, se entiende que será casi imposible que el semestre de Chivas termine con algún logro en forma de título. Ganar la Liga MX punta para ser una meta meta para los de Verde Valle debido al bajo nivel que están firmando dentro del torneo local.

Tal es el caso que el área deportiva ya valora el futuro de la plantilla de cara al mercado de invierno. Para nadie es un secreto que la primera baja tiene por nombre Javier Hernández. Sin embargo, el 'Chicharito' no será en único futbolista de renombre dentro del equipo que se marchará a final de 2025.

El segundo jugador que está prácticamente fuera de Verde Valle es Alan Pulido. El mexicano termina contrato en el mes de diciembre y la postura de la directiva es la de no ponerle encima de la mesa ningún tipo de oferta de renovación pues no hay merito deportivo para ello.

Si bien el inicio de Alan en su segunda etapa con Chivas fue prometedor, con el paso de los días el aporte del mexicano se ha reducido a poco y nada. Esto no se puede permitir a alguien que goza uno de los mejores sueldos dentro de la nomina del rebaño.

Salvo que Pulido levante el nivel de forma radical, la decisión está tomada. Incluso el jugador tiene bien en claro que su salida está en vías de consumarse, a tal grado que ya estaría valorando destinos como agente libre.