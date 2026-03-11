Aguirre busca respuestas sobre Obed Vargas y su futuro rumbo al Mundial

El proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo sigue generando evaluaciones constantes dentro de la selección mexicana. Uno de los nombres que ha despertado dudas recientes en el entorno del combinado nacional es el de Obed Vargas, joven mediocampista que recientemente dio el salto desde la MLS al futbol europeo.

El futbolista mexicano se incorporó al Atlético de Madrid con la expectativa de continuar su desarrollo en uno de los clubes más competitivos del continente. Sin embargo, su adaptación al entorno del futbol europeo no ha sido sencilla, principalmente debido a la falta de minutos dentro del primer equipo colchonero.

Esta situación ha comenzado a generar inquietud dentro del cuerpo técnico de la selección mexicana. Javier Aguirre, actual entrenador del Tri, sigue de cerca el proceso de los futbolistas que militan en el extranjero y, en el caso de Vargas, desea tener mayor claridad sobre su presente deportivo.

El mediocampista había logrado consolidarse como uno de los talentos emergentes del futbol mexicano durante su etapa en la MLS. Su proyección y crecimiento le permitieron llamar la atención de clubes europeos, lo que finalmente se tradujo en su incorporación al Atlético de Madrid.

Sin embargo, el cambio de liga y el nivel de competencia dentro del club español han provocado que el jugador aún no logre establecerse dentro de la dinámica habitual del primer equipo. La falta de participación en partidos oficiales ha despertado cuestionamientos en torno a su evolución.

Ante este escenario, Javier Aguirre pretende resolver algunas de sus dudas directamente con el entorno del club madrileño. El técnico mexicano tiene la intención de establecer comunicación con integrantes del Atlético de Madrid para conocer de primera mano el panorama del futbolista.

Dentro de esas conversaciones, uno de los puntos clave será conocer la valoración que tiene Diego Simeone sobre el mediocampista mexicano. El estratega argentino es quien define gran parte de las decisiones deportivas dentro del club, por lo que su opinión resulta fundamental para entender el rol actual del jugador.

Además, el seleccionador mexicano busca entender cuál es el plan que el Atlético de Madrid tiene proyectado para Obed Vargas en el corto plazo. El seguimiento que el club planea darle al futbolista podría influir directamente en las decisiones que tome el cuerpo técnico de la selección nacional.

La falta de minutos es un factor determinante en los procesos de selección rumbo a un Mundial. En el caso de Vargas, su talento y proyección siguen siendo reconocidos, pero el ritmo competitivo es un elemento clave para mantener un lugar dentro de la lista final.