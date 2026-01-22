Aguirre enciende las alarmas por Gilberto Mora y prioriza su salud rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana encendió las alarmas tras la baja de Gilberto Mora, uno de los jóvenes más prometedores del proceso, y Javier Aguirre salió a explicar la situación con cautela. El estratega confirmó que el futbolista presenta molestias que podrían estar relacionadas con una pubalgia, por lo que se decidió no arriesgarlo en esta ventana.

Aguirre fue enfático en que la prioridad absoluta es el bienestar del jugador, incluso por encima de cualquier convocatoria inmediata. Desde el cuerpo técnico del Tri se optó por acompañar el proceso médico de Mora y evitar una sobreexigencia que pudiera agravar el problema físico, considerando su edad y proyección dentro del proyecto nacional.

En ese contexto, el seleccionador explicó que la Federación y el cuerpo médico actúan con responsabilidad para no comprometer el futuro del futbolista. “Se hace lo necesario tenerlo para no afectarlo más”, señaló Aguirre, dejando claro que no existe presión alguna por acelerar tiempos de recuperación ni por forzar su presencia en partidos oficiales.

El técnico también reconoció que, por ahora, no hay un diagnóstico definitivo sobre la lesión del juvenil, lo que obliga a mantener prudencia. Mora continúa bajo evaluación médica y en comunicación constante con su club, mientras el Tri se mantiene atento a la evolución para tomar decisiones informadas en el corto y mediano plazo.

Sobre el estado actual del caso, Aguirre admitió que la información aún es limitada y que se respetarán los procesos clínicos. “No sé realmente si sé que están haciéndole en su equipo evaluaciones y estudios… de momento no tenemos nada concreto”, explicó, subrayando que cualquier conclusión anticipada sería irresponsable.

Más allá de la incertidumbre médica, el estratega aprovechó para destacar el valor futbolístico de Gilberto Mora dentro de su idea de selección. A sus 17 años, el mediocampista es considerado una pieza estratégica a futuro, no solo por su talento, sino por su madurez competitiva y capacidad para adaptarse al alto nivel.

En el entorno del Tri existe plena confianza en que esta pausa preventiva no alterará el camino del jugador. Aguirre y su cuerpo técnico consideran que, salvo una sorpresa médica de último momento, Mora seguirá formando parte del plan a largo plazo que apunta directamente a la Copa del Mundo.

Finalmente, el seleccionador cerró el tema con un mensaje de tranquilidad. La intención es cuidar al futbolista hoy para tenerlo pleno mañana. Si el proceso de recuperación avanza como se espera, Gilberto Mora será uno de los nombres a seguir en la próxima Copa del Mundo, como uno de los símbolos del recambio generacional del Tri.

