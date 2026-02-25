Aguirre respalda a Julián Quiñones y descarta cualquier conflicto con el jugador

La figura de Julián Quiñones ha vuelto al centro del debate tras diversas versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento con Javier Aguirre. Sin embargo, el seleccionador nacional ha salido al paso de los rumores y ha respaldado públicamente al delantero, negando cualquier tipo de conflicto.

En semanas recientes se especuló sobre un presunto desagrado del técnico hacia el atacante, situación que habría condicionado sus convocatorias. Aguirre, lejos de alimentar esa narrativa, aseguró que el jugador ha sido considerado siempre que las condiciones deportivas y reglamentarias lo han permitido.

”QUIÑONES HA SIDO CAMPEÓN, SON PUROS RUMORES PORQUE SIEMPRE HA ESTADO CON NOSOTROS” 🔥



Javier Aguirre habló fuerte sobre Julián tras las dudas que surgen porque no lo llama a la selección.



📹 @chato_jc pic.twitter.com/72NtksfgoC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 24, 2026

“Fue campeón en Copa Oro con nosotros, en Nations League. Quiñones vino contra Ecuador y Colombia; no puede venir hoy porque no es fecha FIFA. No vino en noviembre por estar lesionado, es decir, siempre ha estado con nosotros cuando ha estado apto”, afirmó el estratega.

Con estas palabras, el entrenador dejó claro que la ausencia reciente del atacante responde a circunstancias puntuales y no a decisiones disciplinarias o personales. La referencia a las fechas FIFA y a la lesión sufrida en noviembre explica la falta de participación en determinadas convocatorias.

Aguirre también abordó de manera frontal las versiones que apuntaban a una mala relación entre ambos. El técnico consideró que dichas versiones carecen de fundamento y forman parte del entorno mediático que rodea constantemente a la selección nacional.

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

“Son los rumores que hablábamos, alguien suelta ahí porque no tiene nada que hacer. Es que Quiñones y Javier están peleados; eso está claro que son rumores nada más, porque sí ha estado considerado”, puntualizó el entrenador.

El respaldo llega en un momento clave para el delantero, quien atraviesa una etapa destacada en el futbol saudí. Actualmente, Quiñones es el segundo mejor goleador de la Saudí Pro League, con 22 anotaciones, apenas una menos que el líder de la tabla, Ivan Toney.

Ese rendimiento refuerza su candidatura para futuras convocatorias y consolida su perfil como uno de los atacantes mexicanos más productivos en el extranjero. Más allá de la distancia geográfica, sus números respaldan la confianza que Aguirre asegura mantener en él.

Con las declaraciones del seleccionador, el tema parece quedar zanjado. Quiñones cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y su desempeño en Arabia Saudita mantiene abiertas las puertas del combinado nacional, disipando dudas sobre su lugar en el proyecto actual.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA