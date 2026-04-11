Al-Akhdoud vs Al Nassr: previa, predicciones y alineaciones
Las ilusiones del Al Nassr de conquistar la Saudi Pro League se pondrán a prueba nuevamente este sábado 11 de abril cuando visite al Al-Akhdoud por la jornada 28 del certamen.
El conjunto dirigido por Jorge Jesus no podría llegar en mejor forma a este duelo: su racha de triunfos alcanza ya los 15 partidos entre todas las competencias. Esa racha positiva le ha permitido escalar a lo más alto de la tabla de posiciones, donde hoy domina con 70 puntos. Dos por encima del Al Hilal, aunque con un encuentro mejos jugado.
El rival de turno, por su parte, marcha anteúltimo con 16 puntos y ve muy complicada su posibilidad de salvarse del descenso.
A continuación, toda la información para disfrutar de este apasionante partido que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo desde el inicio.
Pronóstico SI Fútbol
Al Nassr llega en un gran momento y con una capacidad ofensiva que se hace sentir en el arco rival (19 goles en los últimos 5 encuentros) La diferencia de jerarquías entre ambos rivales es marcada y si logra imponer su ritmo desde el inicio, es probable que termine inclinando el partido relativamente rápido.
Al-Akhdoud, aún con sus limitaciones, suele hacerse más fuerte en su estadio. Con su nuevo entrenador, el tunecino Fathi Al-Jabal, ha mostrado cierta mejora en orden y competitividad. Su apuesta pasará por resistir, cerrar espacios y tratar de sostener el cero. Aun así, Al Nassr encontrará la forma de romper esa resistencia.
Pronóstico: Al-Akhdoud 0-3 Al Nassr
¿A qué hora se juega el Al-Akhdoud vs Al Nassr?
- Ciudad: Najran, Arabia Saudí
- Estadio: Príncipe Hathloul
- Fecha: sábado 11 de febrero
- Hora: 14:00 (ET Estados Unidos), 12:00 (México), 20:00 (España)
Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Akhdoud vs Al Nassr (últimos 5 partidos)
- Al-Akhdoud: 2
- Empate: 0
- Al-Nassr: 5
- Último partido entre ambos: Al Nassr 3-0 Al-Akhdoud (27/12/25 - Saudi Pro League Jornada 11)
Últimos cinco partidos
Al-Akhdoud
Al Nassr
Al-Akhdoud 1-0 Al Fateh 05/04/26
Al Nassr 5-2 Al Najma 03/04/26
Al Shabab 2-0 Al-Akhdoud 14/03/26
Al-Khaleej 0-5 Al Nassr 14/03/26
Al-Akhdoud 0-5 Al Feiha 07/03/26
Al Nassr 1-0 NEOM SC 07/03/26
Al Najma 1-3 Al-Akhdoud 28/02/26
Al Feiha 1-3 Al Nassr 28/02/26
Al Fateh 2-1 Al-Akhdoud 23/02/26
Al Najma 0-5 Al Nassr 25/02/26
¿Cómo ver el Al-Akhdoud vs Al Nassr por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX One
México
Fox One
España
-
Últimas noticias del Al-Akhdoud
El equipo llega sin bajas al encuentro ante el puntero, una noticia importante teniendo en cuenta el desafío que tiene por delante. Con todo el plantel disponible, Fathi Al-Jabal podrá elegir la mejor estructura posible para intentar competir ante un rival de mayor jerarquía.
En cuanto a lo táctico, se espera un planteo sólido en defensa, con una última línea reforzada y un solo delantero como referencia. Saleh Al-Abbas podría ocupar ese rol, acompañado por extremos rápidos como Christian Bassogog y Khaled Narey, buscando aprovechar cualquier espacio para salir de contra.
Posible alineación de Al-Akhdoud (4-4-2): Samuel Portugal; Al-Zabdani, Al-Rubaie, Gunter, Faqeehi; Borrell, Pedroza, Narey, Hetela; Al-Abbas, Bassogog.
Últimas noticias del Al Nassr
El conjunto visitante sí presenta algunas ausencias importantes. Raghed Najjar y Mubarak Al-Buainain están descartados por lesiones de larga data, mientras que Iñigo Martínez tampoco estará disponible por un problema muscular. Además, Kingsley Coman y Sami Al-Najei llegan con molestias y son duda para este encuentro.
Bento Krepski se perfila como titular en el arco, con Mohamed Simakan y Abdulelah Al Amri en defensa. En ataque, todo apunta a un frente ofensivo con Sadio Mané y Abdulrahman Ghareeb por las bandas, acompañando a Cristiano Ronaldo y Abdullah Al-Hamdan, en un equipo que no pierde poder de fuego pese a las bajas.
Posible alineación de Al Nassr (4-4-2): Krepski; Al Ghanam, Simakan, Al Amri, Al-Nasser; Ghareeb, Angelo, Brozovic, Mane; Al-Hamdan, Ronaldo.
