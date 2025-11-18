Alan Mozo está cada vez más cerca de despedirse de Chivas

El ciclo de Alan Mozo en Chivas parece estar llegando a su fin. En la directiva rojiblanca ya se contempla su salida y consideran que no existen argumentos sólidos para mantenerlo dentro del plantel de cara al próximo torneo.

El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito comparte esa postura. Para el entrenador argentino, la continuidad del lateral derecho no es prioridad y su adiós no afectaría la estructura deportiva que busca consolidar para 2026.

Chivas ha evaluado su rendimiento, adaptación y proyección futura. Tras este análisis, la conclusión es clara: Mozo no encaja en los planes del proyecto actual y su salida podría abrir espacio para nuevas alternativas en la banda derecha.

Ante este escenario, uno de los destinos más probables para el defensor es regresar a los Pumas de la UNAM. El club que lo vio nacer futbolísticamente estaría dispuesto a incorporarlo para fortalecer su defensa.

En Pumas consideran que Mozo sería un competidor directo para Pablo Bennevendo. El lateral universitario no ha logrado consolidarse como titular absoluto, por lo que sumar a Alan aumentaría la competencia interna y elevaría el nivel del equipo.

La directiva auriazul ve con buenos ojos el regreso del canterano, pues conoce la institución, tiene experiencia en Liga MX y puede aportar profundidad en la posición. Sin embargo, no todo es tan sencillo para cerrar la operación.

Si Mozo desea volver a Ciudad Universitaria, deberá aceptar una significativa rebaja de sueldo. Sus condiciones salariales en Chivas están por encima de lo que Pumas está dispuesto a pagar dentro de su estructura económica.

Este punto será clave en las negociaciones. Aunque el jugador estaría abierto a escuchar la propuesta, su decisión dependerá del balance entre lo deportivo, lo emocional y lo económico.

Por ahora, el futuro de Mozo apunta a un adiós inminente de Guadalajara. Chivas no ve argumentos para retenerlo y Milito aprobó su salida. La puerta de Pumas está abierta, pero el retorno dependerá de la disposición del jugador a adaptarse a un nuevo salario.

