Alan Mozo estaría descartado con Chivas para el Clásico Nacional e incluso para el resto de la temporada

El próximo sábado 13 de septiembre se jugará una edición más del Clásico Nacional de la Liga MX entre Chivas y América, a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos conjuntos arriban con diferentes realidades porque los tapatíos acarician los últimos lugares de la tabla, mientras los azulcremas están en los primeros escalones de la clasificación.

PESIMAS NOTICIAS 🚨🏥



Alan Mozo sería operado de uno de los meniscos y se perdería EL CLÁSICO y TODA LA TEMPORADA ❌🐐



LLUEVE SOBRE MOJADO EN CHIVAS ❌🚨 pic.twitter.com/EPcUxwBzcY — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 11, 2025

Ahora bien, a lo largo del certamen el Rebaño Sagrado ha tenido que lidiar con el tema de las lesiones, perdiendo por algunos partidos a elementos como José Castillo, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Daniel Aguirre, Raúl Martínez, Richard Ledezma, Alan Pulido y Javier ‘Chicharito’ Hernández, con algunos de ellos listos para encarar el Clásico Nacional.



No obstante, se ha revelado que hay otro jugador que habría entrado al hospital rojiblanco y se trataría de Alan Mozo. A través de su cuenta de X, el portal Claro Sports reveló que el lateral derecho habría sufrido una lesión en el amistoso contra León del pasado fin de semana, por lo que debería entrar al quirófano.

¡SE PIERDE EL CLÁSICO... Y EL TORNEO! ❌🤕⚽



Claro Sports pudo saber que Alan Mozo se lesionó uno de los meniscos en el duelo amistoso ante León y será operado en los próximos días tras ser revisado por Rafael Ortega



📌 A espera de la operación y comunicado oficial de Chivas,… pic.twitter.com/HMxT406cNE — Claro Sports (@ClaroSports) September 11, 2025

“Claro Sports pudo saber que Alan Mozo se lesionó uno de los meniscos en el duelo amistoso ante León y será operado en los próximos días tras ser revisado por Rafael Ortega. A espera de la operación y comunicado oficial de Chivas, se espera que el lateral rojiblanco se pierda lo que resta del torneo (al menos la etapa regular) con Chivas”, se pudo leer en la publicación.



A espera de conocer el diagnóstico oficial de Don Centros, el Rebaño Sagrado se sigue preparado para encarar el choque contra las Águilas, necesitando de forma urgente ganar porque se sigue hundiendo en los últimos sitios y de no hacerlo, poco a poco se iría acercando a su temprana eliminación, aunque el presidente Amaury Vergara ya dio el respaldo total al técnico argentino Gabriel Milito sin importar cuál sea el resultado.