Alan Mozo responde si jugaría con el América y deja clara su postura tras llegar a Cruz Azul

Tras un paso fugaz por los Tuzos del Pachuca, Alan Mozo fichó por la Máquina Celeste de la Cruz Azul, siendo este el tercer equipo de los denominados ''grandes'' con los que el futbolista en cuestión ha jugado.

Solo le faltaría vestir la camiseta del América, pero Alan Mozo tiene una postura clara ante este eventual escenario, y la respuesta no gustará para nada a los aficionados azulcremas. Esto fue lo que el lateral mexicano comentó:

La verdad es algo que no pienso, no está en mi meta, no me ilusiona, me ilusiona marcar mi trayectoria aquí, eso sí me ilusiona muchísimo Alan Mozo, en entrevista para TUDN.

Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El historial de Alan Mozo con los grandes del fútbol mexicano

Si bien es verdad que el lateral derecho jugaba para los Tuzos del Pachuca, su pase pertenecía a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo que la negociación fue entablada con éxito con la directiva del Rebaño Sagrado.

Alan Mozo llega a la Noria con números sumamente interesantes, sobre todo, tomando en cuenta la posición que desempeña dentro del terreno de juego. Con los Pumas de la UNAM, jugó un total de 161 partidos entre el 2017 y 2022. Logró un gol y colaboró con 25 asistencias.

Pumas UNAM v Cruz Azul - CONCACAF Champions League 2022 | Jam Media/GettyImages

En 2022 fichó para las Chivas, y ahí rindió de gran manera. Jugó un total de 105 partidos, marcando tres goles y participando con cinco asistencias. Su estadía con el Rebaño Sagrado culminó en 2026, cuando firmó para los Tuzos del Pachuca.

Con la escuadra hidalguense, Alan Mozo no la pasó nada bien. Jugó 21 partidos, logrando apenas una asistencia, sin haber marcado un solo gol. En lo que respecta a la selección mexicana de fútbol, Alan Mozo ha jugado tan solo 285 minutos, sumados en cinco partidos distintos. No ha marcado un solo gol, tampoco ha asistido.

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