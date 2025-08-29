Alan Mozo tira de optimismo y ve cercano el título para las Chivas

El presente de Chivas es de terror. Pese a la llegada de Gabriel Milito, el equipo sigue en el fondo de la tabla de la Liga MX. A pesar de ello, el club mantiene la línea del optimismo viva. Tal fue el caso de Alan Mozo, quien afirma que el equipo está más cerca que lejos de conseguir el título.

🤷‍♂️ ES EL LUGAR 16, PERO SE VE CAMPEÓN#CentralFOX | Más de ocho años sin título, pero Alan Mozo dice que Chivas está en el camino para romper la sequía... 🙏https://t.co/g9U2LsdHUc pic.twitter.com/sKw5QgDCRU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2025

Cada vez que tenga la oportunidad de vestir está playera, lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón. A lo mejor no me creerán, pero estamos cerca, estamos en el camino. Apenas es la Jornada 6 y debemos una. El equipo está para eso. Todos lo tenemos claro, los resultados nos van a acompañar. Agradecer a la afición, son igual de importantes que nosotros, es la unión que se debe tener. Entiendo que los resultados no han sido los mejores. La intención se ha visto reflejada, los necesitamos. Alan Mozo

Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Alan Mozo entró más a detalle y explicó el porqué tiene dicha consideración al respecto del futuro del rebaño.

Llevo jugando futbol desde los 4 años, profesional casi 11 años. Con esa certeza te lo puedo decir, que llevo muchos torneos. Veo la calidad de los refuerzos y sobre todo, la idea de un técnico que sabe lo que quiere. Nos lo explica a la perfección y estamos en ese proceso. Entiendo que los resultados hablan por sí solos, que estamos en Chivas. Estoy seguro que cuando estemos en semifinales, esto que estoy diciendo, se va a ver reflejado. Alan Mozo

Mozo prefirió no entrar en temas sobre arbitraje. Concluyó que el plantel debe enfocarse en mejorar sus carencias.

No me gusta hablar del arbitraje porque no está en mi control. Lo que sí está en mi control es que muchos hemos tenido desatenciones que podemos evitar. Y son los detalles que nos han perjudicado al momento de enfrentar un partido. No nos sentimos perjudicados ni perseguidos. Nos sentimos responsables de mejorar esos detalles. Alan Mozo

Más noticias sobre la Liga MX