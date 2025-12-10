Alan Pulido se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para Chivas de cara al próximo mercado. La situación del delantero no solo es deportiva, también financiera, en un contexto donde el club busca ajustar su plantilla tras la salida de Javier Hernández.

Con la partida de 'Chicharito', Pulido pasó a ser el futbolista mejor pagado del plantel rojiblanco. Su salario ronda los 1.9 millones de dólares anuales, cifra elevada para los estándares del club y que complica cualquier movimiento inmediato.

El contrato del atacante mexicano con Chivas está vigente hasta finales de 2026. Esto limita las opciones de maniobra de la directiva, que no cuenta con la flexibilidad de dejarlo salir como agente libre ni de forzar una rescisión sencilla.

Desde el cuerpo técnico, el panorama es claro. Alan Pulido no entra en los planes de Gabriel Milito. El entrenador argentino no lo considera una pieza adecuada para su modelo de juego ni para el proyecto deportivo que busca consolidar.

Esta postura ha llevado al club a buscar una salida con carácter de urgencia. La directiva entiende que mantener a un futbolista con ese salario, sin rol protagónico en el equipo, resulta insostenible a mediano plazo.

Sin embargo, la situación dista mucho de ser sencilla. Pulido no se niega a dejar Chivas, pero ha dejado clara su posición: solo aceptará un destino que pueda igualar o acercarse a su actual sueldo anual.

Ese punto es el principal obstáculo. Pocos clubes en el fútbol mexicano están dispuestos, o en condiciones, de asumir un salario cercano a los 1.9 millones de dólares por temporada, especialmente tratándose de una operación sin traspaso reducido.

En ese escenario, han surgido dos caminos posibles. El primero implica que Chivas encuentre un club dispuesto a negociar bajo condiciones económicas complejas, quizá compartiendo parte del salario para facilitar la salida.

La segunda opción es aún más delicada para la institución. Pulido estaría dispuesto a romper su vínculo contractual si Chivas acepta pagar una compensación económica por la rescisión anticipada del contrato.