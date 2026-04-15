Alan Pulido ya no es más jugador de las Chivas

Algunos meses atrás, Chivas tomó la decisión de firmar el regreso de Alan Pulido al club. El equipo estaba urgido de goles y esperanzas pues el retorno de Javier Hernández no funcionaba dentro de los esperado, motivo por el cual se optó a limar asperezas con el atacante nacional, en su tiempo, campeón de goleo de la Liga MX.

El inicio de Alan fue positivo. Se le veía comprometido con la causa y enfocado dentro del campo. Sin embargo, con el pasar del tiempo todo cambió hasta el grado de ser separado por Gabriel Milito. Hoy, luego de meses donde el mexicano no existía ni en los entrenamientos, Alan y Chivas separan caminos de nueva cuenta.

El Club Deportivo Guadalajara ha hecho oficial este martes que el delantero nacional no forma más parte de la plantilla que comanda Gabriel Milito:

El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales. Club Deportivo Guadalajara

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

¿Qué rompió la relación de Milito y Pulido?

En su momento, Alan fue el delantero número uno del técnico argentino. Sin embargo, fue el mismo Pulido quien lo rompió. La vida nocturna del jugador no iba de la mano con los ideales del entrenador, quien de a poco le separó hasta dejarle en el olvido.

En el invierno, Chivas buscó darle salida a Alan. El delantero se negó, pues las condiciones de contrato bajo las cuales fue firmado le posicionaban como el mejor pagado del equipo tras la baja de Javier Hernández. Ahora, parece que el "Rebaño" prefirió cortar problema de raíz con un jugador al cual le pegaban por vacacionar.