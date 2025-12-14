Alarma en Barcelona: Robert Lewandowski se perdió el partido de ayer por molestias en los isquiotibiales

Robert Lewandowski fue una de las ausencias más llamativas en la victoria del FC Barcelona frente a Osasuna (2-0). El delantero polaco no disputó ni un solo minuto debido a unas molestias en el isquiotibial que ya venían siendo vigiladas por el cuerpo médico azulgrana. Una decisión tomada desde la prudencia y el largo plazo, en un calendario que no da tregua y con el Barça jugándose objetivos mayores en las próximas semanas.

El encuentro, pese al marcador final, estuvo lejos de ser cómodo para el conjunto azulgrana. Osasuna planteó un partido serio, ordenado y exigente, obligando al Barça a trabajar cada acción y a no encontrar espacios con facilidad. Durante buena parte del choque, el gol se resistió y el runrún en la grada fue creciendo conforme avanzaban los minutos.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

No fue hasta bien entrada la segunda mitad cuando Raphinha logró desequilibrar el marcador. El brasileño, uno de los jugadores más insistentes del partido, apareció para abrir la lata y liberar al equipo. Ya en el minuto 86, el carioca sentenció el encuentro con el segundo gol, cerrando una victoria clave pero sufrida.

En este contexto, la ausencia de Lewandowski se notó, especialmente en los primeros compases, cuando al Barça le faltó una referencia clara en el área. Sin embargo, desde el club se insiste en que la decisión fue puramente preventiva. El polaco arrastra unas molestias en el isquiotibial y, aunque en caso de urgencia extrema habría podido disputar unos 15 minutos, el gol inicial del Barça permitió descartar cualquier riesgo innecesario.

El mensaje es claro: Lewandowski es demasiado importante como para forzar. El Barça ganó sin él, protegió a su delantero estrella y evitó un problema mayor. A veces, también se compite sabiendo cuándo parar.