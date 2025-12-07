Alarma en el Real Madrid: Eder Militao sufre lesión y peligra su partido vs Manchester City

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo este domingo 7 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso busca mantenerse en la pelea por el título de LaLiga, aunque parte de su atención está puesta en el duelo de mitad de semana frente al Manchester City por la Champions League. Para dosificar esfuerzos, el técnico realizó ajustes en su once titular, pero una nueva preocupación surge en el club: uno de sus jugadores clave podría perderse el enfrentamiento ante los dirigidos por Pep Guardiola.

Se trata de Eder Militao. El defensor brasileño formó pareja en la central con Álvaro Carreras, pero tuvo que abandonar el campo al minuto 24 por una molestia física. Militao sufrió el problema tras una carrera a toda velocidad hacia su propia área para cortar un pase largo destinado a Pablo Durán. Aunque logró cerrar la jugada de forma impecable, el esfuerzo le pasó factura y terminó resentido.

Militao abandonó el campo con ayuda del cuerpo médico del Real Madrid. Por ahora no se conoce el alcance de la lesión, pero todo apunta a que podría quedar fuera del partido de mitad de semana frente al Manchester City.

Xabi Alonso se vio obligado a recurrir a Antonio Rüdiger, a pesar de que inicialmente planeaba reservar al defensa alemán para el duelo ante los Citizens.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Éder Militão picks up a SERIOUS injury, he can't even walk on his own anymore! pic.twitter.com/FkwWrhUT84 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 7, 2025

En la temporada 2025/2026, Éder Militão ha disputado 13 partidos de LaLiga, en los que suma un gol y una asistencia. El defensor brasileño no vio actividad en la jornada 13 ante el Elche debido a una lesión muscular.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El historial de lesiones de Éder Militão genera preocupación entre los aficionados del Real Madrid respecto a cuánto tiempo podría quedar fuera. En enero de 2024, el defensor brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, que lo obligó a pasar más de 230 días alejado de las canchas.