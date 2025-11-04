Alarma en el Real Madrid: Federico Valverde será sometido a pruebas médicas por molestias físicas

El Real Madrid cayó por la mínima diferencia ante el Liverpool en la cuarta jornada de la Champions League, este martes 4 de noviembre. El conjunto merengue perdió su invicto en la competición —donde encadenaba tres victorias consecutivas— y descendió al quinto puesto de la tabla. Sin embargo, esta no es la única mala noticia para el cuadro blanco: Federico Valverde, uno de sus jugadores clave, podría estar lesionado.



El futbolista uruguayo abandonó el terreno de juego en el minuto 90, siendo sustituido por Brahim Díaz tras solicitar el cambio por molestias musculares. Al término del encuentro, Valverde se refirió a su estado físico después del intenso duelo ante el Liverpool.



Hablé con los médicos, tengo problemas por fatiga y me someteré a pruebas en las próximas 24 o 48 horas Federico Valverde

Hasta el momento no se conoce la gravedad de la molestia de Federico Valverde y si esta le impedirá tener minutos en los próximos compromisos del Real Madrid. El domingo 11 de noviembre, los merengues visitarán al Rayo Vallecano en partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga en el Estadio de Vallecas.

¿Valverde podrá tener minutos ante el Rayo? ¿O Xabi Alonso optará por darle descanso al polivalente futbolista?

"Es un golpe duro", Valverde sobre la derrota del Real Madrid ante el Liverpool

Cuestionado sobre la derrota ante los Reds, el polivalente jugador charrúa mencionó que este es un golpe duro para su equipo.

Queríamos ganar, siempre es lindo hacerlo aquí (Anfield), pero hoy tocó perder (...) A seguir creciendo, mejorando. Es un golpe duro, porque veníamos de una buena racha, pero lo importante es ser fuertes y seguir adelante, como lo hicimos tras el Atlético de Madrid Federico Valverde

💬 @fedeevalverde: "Es un golpe duro porque veníamos de una racha de buenos partidos".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2025

El Real Madrid volverá a la actividad en la Champions League el próximo 26 de noviembre cuando visite al Olympiacos en la jornada 5 en el Estadio Georgios Karaiskakis.