Alarmas encendidas en Inglaterra por una posible lesión de Jude Bellingham

Muchos aficionados ya se saborean lo que será el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en las semifinales del Mundial 2026, la cual se celebrará el próximo miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. No obstante, previo a este encuentro hay preocupación en el campamento británico debido al estado de uno de sus mejores hombres: Jude Bellingham.

Inglaterra ya está entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Con una actuación estelar de Jude Bellingham, los ingleses dejaron en el camino a Erling Haaland y Noruega, que se despiden tras una histórica participación ⚽️ https://t.co/mN6WkrLGcw pic.twitter.com/Z1WZl4zGqD — Sopitas (@sopitas) July 13, 2026

Después de su gran accionar en los octavos de final y cuartos de final, donde convirtió un doblete frente a México y Noruega, respectivamente, es evidente que El Equipo de la Rosa se sienta preocupado por su referente, el cual terminó una vez más con molestias en el hombro izquierdo.



Algunas fuentes informan que el elemento del Real Madrid de España fue visto masajeándose el hombro en varias ocasiones contra los noruegos. Durante la pausa de hidratación del primer tiempo habló con el fisioterapeuta señalando su hombro, además en la entrevista después del duelo, estuvo tocándoselo en repetidas ocasiones, realizando estiramientos para aliviar el dolor. Eso sí, esto no es algo nuevo, ya que los problemas del mediocampista en dicha zona se remontan a noviembre del 2023, cuando sufrió una dislocación tras una caída en LaLiga de España, lo que lo llevó a jugar vendado en varias ocasiones.



A pesar de intentar varios tratamientos, el ex del Borussia Dortmund de Alemania optó por una cirugía en julio del 2025, sometiéndose a una artroscopia que lo mantuvo alejado del terreno de juego hasta septiembre del 2025. Si bien ha pasado un año de la intervención, los malestares han vuelto, afectando su rendimiento, lo cual no ha sido muy notorio debido a sus anotaciones. Ya al final del choque contra los Vikingos, el británico fue reemplazado por los dolores que sintió en el hombro.

👀 BELLINGHAM, DOLORIDO DEL HOMBRO TRAS EL NORUEGA - INGLATERRA. EL INGLÉS TUVO PROBLEMAS DURANTE EL PARTIDO Y ESTIRÓ ANTES DE ATENDER A LOS MEDIOS EN ZONA MIXTA. Es su hombro operado... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@jfelixdiaz #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/f67wtLL2n4 — Diario AS (@diarioas) July 12, 2026

“La lesión en el hombro afectó mucho al resto de mi cuerpo. No sentía mucho dolor, pero saber que podía volver a dislocarme al caer me impedía rendir al máximo. El año pasado me hizo comprender que no podía dar por sentada la victoria. Ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a mi nivel habitual”, explicó antes del verano del año pasado reconociendo su remordimiento por cómo manejó la situación de su lesión.



“He llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estaba harto de jugar con el cabestrillo. Estoy perdiendo mucho peso de sudar tanto. Llevo tiempo esperando y se me está agotando la paciencia, pero los fisios y los médicos están siendo increúbles y quiero sentirme libre”, relató hace un tiempo tras la dicha intervención.



A través de su cuenta de Instagram, el formado en el Birmingham City de su país ha compartido dos historias. Primero, una selfie mientras hacía su recuperación con una máscara de oxígeno, la cual fue posteada en blanco y negro. Posteriormente, se le vio en una pileta de la concentración con el torso descubierto, dejando a la vista la tremenda cicatriz que le quedó en la articulación después de la mencionada operación del 2025.

Jude Bellingham recuperando tras el partido contra Noruega 🤍 pic.twitter.com/ffe8IcwZK2 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 12, 2026

Finalmente, se desconoce si Bellingham será o no baja con Los Tres Leones para enfrentarse a La Albiceleste, lo que sin duda sería una pérdida lamentable para el técnico francés Thomas Tuchel.