Alavés vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de LaLiga 2025/26
El Atlético de Madrid visita Mendizorroza para medirse al Alavés en la jornada 3 de LaLiga 2025/26. Los de Simeone buscan encontrar la primera victoria de la temporada, mientras que el conjunto babazorro quiere hacerse fuerte en casa para sumar puntos vitales. El choque enfrenta la solidez defensiva rojiblanca contra la intensidad alavesista.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alavés vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Álava, España
Fecha: sábado 30 de agosto
Horario: 17:00 (España), 11:00 (Argentina), 08:00 (México)
Estadio: Mendizorroza
¿Cómo se podrá ver el Alavés vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
Este partido se podrá seguir a través de Movistar +
Últimos 5 partidos del Alavés
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
1-0 V
LaLiga
Levante
2-1 V
LaLiga
Eibar
0-0 E
Amistoso
Huesca
0-1 D
Amistoso
Girona
1-0 D
Amistoso
Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Elche
1-1 E
LaLiga
Espanyol
2-1 D
LaLiga
Newcastle
0-2 V
Amistoso
Porto
1-0 D
Amistoso
Botafogo
1-0 V
Mundial de Clubes
Últimas noticias del Alavés
El Alavés refuerza su defensa con la cesión de Jon Pacheco desde la Real Sociedad, sin opción de compra, en un movimiento destinado a fortalecer el centro de la zaga junto a Garcés. En ataque, se oficializó el fichaje del delantero argentino Lucas Boyé, el más caro en la historia del club, por cerca de 5 millones de euros; firma hasta 2029 y llegará tras su recuperación post-lesión. Además, el equipo sufrió su primera derrota liguera, cayendo 1-0 ante el Betis en La Cartuja, tras un gol de Lo Celso
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético arranca la temporada 2025–26 con dudas: un empate ante el Elche y una derrota en la Jornada 1 lo dejan con apenas un punto y cinco por detrás del líder de LaLiga. Mientras tanto, Connor Gallagher despierta interés en la Premier League, aunque por ahora su continuidad en el Atleti parece la opción más probable.
Posibles alineaciones
Alavés
Portero: Sivera
Defensas: Parada, Garcés, Tenaglia, Jonny Otto
Centrocampistas: Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Guridi, Carlos Vicente
Delantero: Toni Martínez
Atlético de Madrid
Portero: Oblak
Defensas: Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri
Centrocampistas: Giuliano, Johnny, Pablo Barrios, Almada
Delanteros: Sorloth, Julián Alvárez
Pronóstico SI
Alavés 1-2 Atlético de Madrid
