Alavés vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de LaLiga 2025/26

El Atlético de Madrid visita Mendizorroza para medirse al Alavés en la jornada 3 de LaLiga 2025/26. Los de Simeone buscan encontrar la primera victoria de la temporada, mientras que el conjunto babazorro quiere hacerse fuerte en casa para sumar puntos vitales. El choque enfrenta la solidez defensiva rojiblanca contra la intensidad alavesista.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alavés vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Álava, España

Fecha: sábado 30 de agosto

Horario: 17:00 (España), 11:00 (Argentina), 08:00 (México)

Estadio: Mendizorroza

¿Cómo se podrá ver el Alavés vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

Este partido se podrá seguir a través de Movistar +

Últimos 5 partidos del Alavés

Rival Resultado Competición Real Betis 1-0 V LaLiga Levante 2-1 V LaLiga Eibar 0-0 E Amistoso Huesca 0-1 D Amistoso Girona 1-0 D Amistoso

Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Elche 1-1 E LaLiga Espanyol 2-1 D LaLiga Newcastle 0-2 V Amistoso Porto 1-0 D Amistoso Botafogo 1-0 V Mundial de Clubes

Últimas noticias del Alavés

El Alavés refuerza su defensa con la cesión de Jon Pacheco desde la Real Sociedad, sin opción de compra, en un movimiento destinado a fortalecer el centro de la zaga junto a Garcés. En ataque, se oficializó el fichaje del delantero argentino Lucas Boyé, el más caro en la historia del club, por cerca de 5 millones de euros; firma hasta 2029 y llegará tras su recuperación post-lesión. Además, el equipo sufrió su primera derrota liguera, cayendo 1-0 ante el Betis en La Cartuja, tras un gol de Lo Celso

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético arranca la temporada 2025–26 con dudas: un empate ante el Elche y una derrota en la Jornada 1 lo dejan con apenas un punto y cinco por detrás del líder de LaLiga. Mientras tanto, Connor Gallagher despierta interés en la Premier League, aunque por ahora su continuidad en el Atleti parece la opción más probable.

Posibles alineaciones

Alavés

Portero: Sivera

Defensas: Parada, Garcés, Tenaglia, Jonny Otto

Centrocampistas: Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Guridi, Carlos Vicente

Delantero: Toni Martínez

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano, Johnny, Pablo Barrios, Almada

Delanteros: Sorloth, Julián Alvárez

Pronóstico SI

Alavés 1-2 Atlético de Madrid

