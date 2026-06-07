Álbum Panini del Mundial 2026: todos los tipos de figuritas y sus niveles de rareza

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 no será una tarea sencilla. Al igual que la propia Copa del Mundo, la colección se agrandó como nunca antes y exige reunir un total de 980 figuritas, entre jugadores, fotos de las selecciones, escudos, mascotas y otros elementos relacionados con el torneo.

Pero conseguirlas todas no dependerá únicamente de comprar sobres y realizar intercambios. La colección incorpora distintos niveles de rareza, por lo que algunas figuritas aparecerán con mucha menos frecuencia que otras. A ello se suman 68 cromos de edición especial y 12 inserciones promocionales de Coca-Cola, que añaden una dificultad extra para quienes sueñan con completar el álbum al 100%.

Por eso, mientras algunas figuritas podrán encontrarse con relativa facilidad, otras se convertirán en auténticos objetos de deseo para los coleccionistas. A continuación, repasamos los diferentes tipos de figuritas que incluye el álbum oficial del Mundial 2026, cuáles son los más difíciles de conseguir y qué los convierte en piezas tan especiales dentro de la colección.

Los diferentes tipos de figuritas del álbum Panini del Mundial 2026

De las 980 figuritas que componen la colección, cada una de las 48 selecciones participantes cuenta con una sección propia integrada por 18 jugadores, además del escudo nacional y una fotografía del equipo. A ello se suma un apartado dedicado a las mascotas oficiales de los Mundiales, tanto las actuales como las históricas, así como una colección de emblemas correspondientes a ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

La colección también incluye 12 figuritas promocionales de Coca-Cola, que pueden conseguirse en productos seleccionados de la marca. Aunque son más difíciles de obtener que las figuritas convencionales, suelen considerarse parte de la colección base del álbum.

Sin embargo, la verdadera complejidad aparece cuando se analizan las distintas versiones de las figuritas de jugadores. Además de las 68 figuritas especiales impresas con materiales premium, cada futbolista puede encontrarse en diferentes variantes con distintos niveles de rareza.

La versión más común es la figurita estándar, identificable por su fondo azul con el logotipo oficial del Mundial. A partir de allí aparecen las llamadas versiones paralelas, que incorporan bordes de distintos colores. Estas se ordenan por rareza de menor a mayor de la siguiente manera: blanco, naranja, azul, rojo, púrpura, verde y negro, siendo esta última la más difícil de conseguir.

Las variantes con borde blanco, naranja, azul, rojo, púrpura y verde también cuentan con una edición especial de acabado texturizado, conocida popularmente como "crumpled". Estas figuritas presentan un diseño visual diferente y son todavía más escasas que las versiones paralelas tradicionales. No obstante, solo pueden obtenerse a través de las ventas exclusivas de la plataforma digital iCollect de Panini América.

Por último, existen las denominadas Extra Stickers, una categoría que no forma parte de la estructura principal del álbum. Dentro de este grupo aparecen versiones limitadas en bronce, plata y oro, además de variantes púrpura exclusivas. Debido a su escasez y diseño especial, son consideradas algunas de las figuritas más codiciadas por los coleccionistas del Mundial 2026.

Todos los tipos de figuritas

Figurita base (sin borde o con borde blanco)

Lamine Yamal | Panini

Verde claro (United Edition, exclusiva de Suiza)

Las figuritas de color verde claro solo están disponibles en Suiza. | Panini

Naranja (exclusiva de Amazon)

Oro texturizado (exclusiva de Panini iCollect)

Panin

Versiones paralelas (azul, roja, púrpura, verde y negra)

Las versiones paralelas son realmente difíciles de conseguir | Panin

Versiones paralelas texturizadas (azul, roja, púrpura, verde y negra, exclusivas de Panini iCollect)

Las 'extra': versiones púrpura, bronce, plata y oro

FBL-WC-2026-ITA-US-CAN-MEX-PANINI | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Figuritas Coca-Cola

Las de Coca-Cola son 12 | Coca-Col



La colección también incluye 12 figuritas promocionales de Coca-Cola, protagonizadas por algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Los jugadores seleccionados son Lamine Yamal (España), Joshua Kimmich (Alemania), Harry Kane (Inglaterra), Santiago Giménez (México), Antonee Robinson (Estados Unidos), Jefferson Lerma (Colombia), Edson Álvarez (México), Virgil van Dijk (Países Bajos), Alphonso Davies (Canadá), Weston McKennie (Estados Unidos), Lautaro Martínez (Argentina) y Gabriel Magalhães (Brasil).





El grado de dificultad de cada tipo de figurita

No todas las versiones paralelas tienen la misma frecuencia dentro de la colección. Algunas pueden aparecer con relativa facilidad, mientras que otras son extremadamente escasas. A continuación, repasamos las probabilidades de obtener cada una de estas variantes especiales, uno de los datos más importantes para los coleccionistas que buscan completar las versiones más exclusivas del álbum.

Tipo de figurita Rareza Figurita base (sin borde o borde blanco) Aparece en todos los sobres Naranja Exclusiva de Amazon Verde claro Solo disponible en Suiza Oro texturizado (Gold Crumple 6 por paquete (exclusiva Panini iCollect) Azul paralela 1 cada 2 sobres Azul texturizada (Blue Crumple Parallel) 1 cada 2 sobres (exclusiva Panini iCollect) Roja paralela 1 cada 25 sobres Roja texturizada (Red Crumple Parallel) 1 cada 26 sobres (exclusiva Panini iCollect) Púrpura paralela 1 cada 200 sobres Púrpura texturizada (Purple Crumple Parallel) 1 cada 204 sobres (exclusiva Panini iCollect) Verde paralela 1 cada 1.400 sobres Verde texturizada (Green Crumple Parallel) 1 cada 1.529 sobres (exclusiva Panini iCollect) Negra paralela Única Extra Stickers 1 cada 100 sobres Figuritas Coca-Cola Varían según la región

Jugadores más difíciles

Las probabilidades de obtener cualquiera de las 980 figuritas estándar del álbum Panini del Mundial 2026 son, en teoría, iguales para todos los futbolistas. La excepción la marcan las 68 figuritas de edición especial, que de por sí ya son más difíciles de encontrar que las versiones habituales.

Sin embargo, la verdadera diferencia de rareza aparece en las versiones con borde, conocidas como “parallels”, donde algunos colores son considerablemente más escasos que otros. Aun así, la dificultad no siempre coincide con el valor o la demanda dentro del mercado de coleccionistas.

Y es que hay figuritas que, sin ser necesariamente las más difíciles, se convierten en las más codiciadas por el prestigio del jugador. Un ejemplo claro ocurrió con una figurita one-of-one de Lionel Messi, que llegó a venderse por 139.200 dólares tras el Mundial de 2022, impulsada más por su figura que por su rareza técnica.

En el caso de la colección 2026, la demanda y la disponibilidad pueden cambiar constantemente según la apertura de sobres y el comportamiento del mercado global de coleccionistas. Por eso, algunas figuritas pueden pasar rápidamente de ser comunes a extremadamente difíciles de conseguir.

A continuación, repasamos las tres figuritas más raras —o al menos más buscadas— de la colección según el seguimiento del mercado internacional de coleccionistas.

Ranking Jugador País 1. Oh Hyeon-gyu Corea del Sur 2. Shuto Machino Japón 3. Abdallah Nasib Jordania

¿Qué figuritas raras ya han aparecido?

La de Mbappé ya habría aparecido en circulación | Reddit

Como era de esperarse, los sobres del álbum Panini del Mundial 2026 están volando en todo el mundo, y eso ya ha permitido que algunas de las figuritas más raras comiencen a aparecer. Entre ellas, destacan especialmente las versiones black one-of-one, las más exclusivas de toda la colección.

Según la comunidad de coleccionistas en Reddit, entre las figuritas negras ya encontrados figuran las de Hirving Lozano (México), Bradley Barcola (Francia), Pape Gueye (Senegal), además de las fotos de equipo de Colombia y Uruguay, entre otros.

El hallazgo más llamativo hasta ahora, sin embargo, habría sido el de un coleccionista afortunado que consiguió la figurita black one-of-one de Kylian Mbappé. Si se conserva en buen estado y eventualmente llega al mercado, podría convertirse en una pieza de enorme valor dentro del mundo del coleccionismo.